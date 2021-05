Overwatch 2 presenta cambios que no le gustaron a los fans

El día de hoy se llevó a cabo una presentación del PVP de Overwatch 2 y en cuanto por fin pudimos ver el juego en acción, hubo algo que llamó la atención de todos, y eso es que hay cambios que se miran innecesarios y los cuales no tienen felices a los fans.

El cambio del que todos están hablando y con justa razón, es la reducción de los equipos en competitivo, pues ya no se llevarán a cabo partidas de 6 vs 6, sino que ahora el juego cambiará por completo, reduciendo el número de integrantes de equipo para que sea solamente 5 vs 5.

Por si fuera poco, este cambio afectará principalmente a los jugadores que prefieren jugar como Tanque, pues los equipos se deberán componer ahora de dos sanadores, dos DPS y un solo Tanque.

A parte de todo eso, Mei ya no puede congelar, sino que su disparo principal solo hace más daño. Winston puede disparar un rayo cargado a distancia y la salud de Ana se regenera por sí sola con el tiempo. Pero tal vez el peor cambio de todos es que a McCree que se le quitó una de sus habilidades más importantes: la granada aturdidora.

Cambios que nadie pidió en Overwatch 2

Sin duda todo lo que vimos arriba nos hace pensar que la secuela de Overwatch que estuvimos esperando por mucho tiempo se siente más como un paso atrás que un paso adelante en la franquicia. Pues en lugar de añadir cosas nuevas, la lista de ausencias es mucho más grande y, sobre todo, más importantes, pues no es que solo sean cambios menores a los que uno se pueda acostumbrar de un momento a otro.

Tanto en redes sociales como en el chat mismo de la transmisión en vivo hemos podido ver la preocupación de toda la comunidad al tener solamente modos de 5 vs 5 y por el hecho de que solamente se tendrá un tanque. Incluso el jugar profesional Super fue invitado en la transmisión y su reacción general al juego parece ser de preocupación, pues él es un jugador especializado en tanques.

Su preocupación principal es que, en el juego actual, el problema de ser un tanque es que el equipo contrario tiende a enfocarse en uno solo para destruirlo y no hay mucho que se pueda hacer, y eso es teniendo dos tanques, pero con uno solo, este problema incrementará de manera exponencial.

Sin embargo, los desarrolladores aseguran que este es un cambio positivo y que, en general, los taques ahora podrán hacer más daño que antes, esto con la finalidad de poder defenderse antes las amenazas a las que se enfrentarán. Aunque a primera vista no parece ser una solución real, solamente nos queda esperar a que esto llegue a nosotros para poder decidir si es que realmente es un problema esto o no.

Otros cambios que podremos ver

Fuera de todo lo anterior, hay algunos mapas nuevos que se agregaron al juego, como Brazil y New York, además de que el HUB presenta cambios en la manera en que muestra la información general.

Fuera de todo eso, el juego se mira básicamente igual en términos de visuales y gameplay. Actualmente no se saben muchos detalles sobre las campañas que se han dicho se añadirán al juego, pues la presentación de hoy se enfocó completamente en el modo PVP.

Así que el juego apunta a ser polémico por decir poco, pues los cambios hechos en general se sienten restrictivos en lugar de emocionantes, pero como mencionamos antes, la única manera de saber si realmente será o no un buen juego es jugándolo. Cruzamos los dedos.