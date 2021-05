Review del Oppo Reno5 Lite [FW Labs]

El Oppo Reno5 Lite es el primer celular de la marca en llegar al país y lo hace con una interesante propuesta en relación precio/calidad.

Oppo es una marca china que es parte del conglomerado BBK, que tiene entre sus marcas a otros como Vivo, Realme, OnePlus… etc. Y por eso mismo podemos encontrar similitudes entre sus móviles. Se adaptan a cada mercado dependiendo de lo que ellos creen más atractivo.

Estas son las especificaciones técnicas del equipo:

Pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas

Procesador MediaTek Helio P95

6 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara de 48 MP + gran angular de 8 MP + Macro de 2 MP + Sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 32 MP

Batería de 4310 mAh

Diseño

En el apartado visual, salta al a vista como un celular muy arriba de las tendencias que se vieron en 2020, tanto en el módulo de la cámara como en el acabado mate tornasol. La sensación en mano no es la de un celular barato, se siente premium.

Se parece bastante al Vivo V20, pero hay diferencias clave: aquí tenemos una pantalla AMOLED con muy buena reproducción de color y personalizable en casi todo, por lo que hay rango para encontrar tu temperatura y balance perfecto. Además, permite la existencia de la pantalla Always On, que es un añadido tentador en esta gama.

El posterior es redondeado en las orillas para mejor agarre, y si quieres protegerlo, viene con una carcasa plástica transparente incluida, además de una mica en el panel.

El parlante está ubicado en la parte baja a la derecha y a pesar de que tiene buen volumen y una fidelidad correcta para el porte, creo que podría haber sido estéreo, utilizando el auricular, por ejemplo.

Tiene puerto de audífonos y ninguna certificación de protección contra el agua y el polvo, ese “premium” aún es extraño de ver en este rango de precio.

Rendimiento

Sin ser un “cohete” en lo que respecta a potencia, el procesador MediaTek Helio P95 a bordo tiene cosas bastante interesantes.

Lo primero es que sí, quizás no pueda correr fluidamente los juegos 3D más exigentes, pero la capa de personalización de Oppo está muy bien optimizada y anda todo bastante bien, incluso teniendo una tasa de refresco de “solo” 60Hz, que hasta hace poco era lo normal para todos.

Las aplicaciones más típicas como Facebook, Instagram y WhatsApp andan muy bien, de hecho abren relativamente rápido. Quizás es porque está nuevo y llevamos solo una semana con el, pero por ahora “dedito para arriba” al procesador.

En otros mercados viene con 8 GB de RAM, pero al menos en México y Chile nos dejaron en 6 GB. Honestamente si no supiera que existe otra opción, no hubiera alegado, pero ahora que lo sé, me extraña. Ojo, esto pasa con varias marcas, no solo Oppo.

Lector de huellas bajo la pantalla.

Al menos tener 128 GB de almacenamiento será más que suficiente para el 99,9% de los que lo compren.

Ojo con esta curiosidad: sin importar qué aplicación uses para llamadas de video, el celular puede aplicar un filtro de belleza en tiempo real encima de tu cara. Es muy chistoso y no me gusta mucho, pero para gustos, colores.

Fotos

¿Recomiendo el Oppo Reno5 Lite?

El Oppo Reno 5Lite es un buen celular, cumple en todas las áreas de manera correcta, incluso en fotografía nocturna, donde otros simplemente se desarman.

Sin ser perfecto, creo que es una muy buena opción para quienes no necesiten un tope de gama y quieran un celular con harto almacenamiento y buena duración de la batería, que por cierto, se carga extremadamente rápido gracias a su brick de 30W (viene incluido, aunque obvio es algo que se debe aclarar en estos tiempos).

De momento la marca se vende de manera exclusiva en Claro, al menos en Chile, y ahí hay un gran tema: si lo vas a comprar al contado, probablemente hay mejores opciones allá afuera, pero si te dan una buena oferta por tener un plan con ellos, creo que para varios será más que suficiente.

Es una buena apuesta para entrar al mercado chileno la que hace Oppo con este terminal. Quedamos a la espera de ver sus gamas altas, que dicen las “malas lenguas” que compiten mano a mano con los S21 Ultra y iPhone 12 Pro.