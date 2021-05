Excolaborador de One Piece revela cuándo podría ser el final del manga y anime

Cuándo hay que hablar de animes que se metieron en la historia por tiempo y repercusión en los fanáticos, One Piece tiene que estar en las consideraciones. La primera emisión del manga de esta serie creada por Oda Eiichiro, fue en 1997 y la serie que para televisión que desarrolló Toei Animation, salió en 1999. Durante la época tuvieron que soportar el hype de Dragon Ball Z, Samurai X y otras tantas más que están en el Olimpo de los animados japoneses.

Sin embargo, aquellas competencias que se ubicaban por encima dejaron de sacar nuevas historias y gracias a las ocurrencias de Luffy, Zoro, Nami, Sanji y el resto de los integrante, se ganaron un lugar en el corazón de los fanáticos. Pero es probable qué el final de esta serie que alcanzó los 25 años, ya tenga una fecha definida para poner el candado y echar cerrojo. Sin embargo, no hay que alarmarse, debido a que es probable que todavía quede mucho material por delante.

Tal como lo reseña el portal Comic Book, en la actualidad los fanáticos están cautivados con el arco del país de Wano, o el país de Oro (como se conoce en algunas regiones). Por ahora, los escritores de la serie, liderados por Oda, no pretenden desmayar esta parte de la historia. Ha sido atrapante y van a exprimir todo lo que puedan. De igual forma, al parecer todo está planificado desde hace un buen tiempo. Y el tipo de declaraciones de un excolaborador, que se unen a lo que en un momento dijo Eiichiro, dejan en claro que One Piece tiene fecha de caducidad.

Reseña el portal citado que un programa de la televisión japonesa habló con Kohei Onishi, el editor actual de medios en Weekly Shonen Jump. Este personaje fue editor y colaboró durante muchos años con Eiichiro Oda, creando One Piece.

Entonces, hablando para el programa mencionado, Onishi “ha comentado sobre el episodio final de ONE PIECE, afirmando que aún le quedan de 4 a 5 años; Quedan alrededor de 20 a 30 volúmenes”, detalló el portal citado.

De esta manera, aunque las declaraciones de Onishi no sean oficiales, y alguna otra cosa diferente pueda pasar, no deja de ser una voz autorizada para referirse al tema. Además, hace poco más de un año el mismísimo creador de la serie dio una entrevista que espera que One Piece dure entre cuatro y cinco años más.

