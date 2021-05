“Cada PC es un estudio” es la consigna de NVIDIA con la nuevas tarjetas gráficas RTX 3050 y 3050 TI

“Cada PC es un estudio”, con esta afirmación y resaltando las bondades gráficas en relación a su competencia directa, NVIDIA presenta este martes 11 de mayo sus nuevas tarjetas gráficas. Se trata de las RTX 3050 y 3050 TI. En principio, la empresa destaca que llegarán para computadoras portátiles y asegura que próximamente llegarán para los ordenadores de escritorio. Además, señalan las virtudes del ray tracing, altas resoluciones y tasas de refresco en los videojuegos, apuntando cómo de costumbre a la comunidad gaming. Conoce todos los detalles de las características y el precio con el que salen a la venta.

Vamos a detallar cada una de las virtudes y los dos públicos a los que se dirigen las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA. Por una parte están los que se dedican exclusivamente a crear contenido y también están los gamers. Es una situación ganar-ganar debido que muchos streamers se dedican a los videojuegos y la ejecución de su interfaz correrá de forma ideal para desarrollarse en ambas plataformas si así lo desea el usuario.

Entonces, detallemos algunas virtudes de las RTX 3050 y la 3050 Ti para los creadores de contenido.

Creadores de contenido

Según lo informa la misma compañía, las capacidades de la tarjeta gráfica están diseñadas para eliminar el eco del espacio donde estés produciendo el contenido y también remueve los ruidos externos de la entrada de audio. Asimismo, tiene efectos de sonidos y visuales que sirven de apoyo.

En los ejemplos que comparte NVIDIA Studio, el programa de edición para videos corre perfecto en una Dell XPS 15, con la 3050 Ti. Entonces. resaltan un desempeño con velocidad considerable para editar material audiovisual en 4K. Al mismo tiempo ocurre algo similar con la rapidez del programa de edición de fotografía.

Todo aquel que tenga cierta experiencia en la creación de contenidos, conoce que renderizar es una de las funciones más lentas y delicadas. Un mal renderizado, puede echar por la borda horas y horas de trabajo. Sin embargo, NVIDIA asegura un mejor performance gracias a sus 16GB en la memoria del GPU, la posibilidad de subir videos en bruto sin procesar, en calidad 8K y 1440p y 4K para las transmisiones de los creadores. Y precisamente para resaltar estas característica, detallan que se pueden ejecutar en una Lenovo IdeaPad 5i Pro.

La NVIDIA para gamers

“Juega para ganar” es la consigna de la compañía desarrolladora de hardware. Pero además, quieren que lo hagas con estilo y una visual inigualable. Y también que alejes cualquier especie de lag, gracias a sus FPS.

Videojuegos como Fortnite, Ciberpunk 2077, Minecraft, Call of Duty: Warzone y otros 35 títulos están recomendados para ejecutar sus gráficos con la performance ideal con estas tarjetas instaladas en tu PC.

Minecraft es uno de los que aparece más abajo con 70 FPS y trazado de rayos.

No obstante, cuando se somete a una mayor exigencia, como Call Of Duty: Warzone, la tecnología DLSS entrega alta resolución y cerca de 100 FPS. A diferencia de la GTX 1650 Ti, que esforzándose mucho no llega a los 60 FPS.

Laptos o notebooks que anunciaron con esta tarjeta gráfica

Razer Blade 15

Alienware M15 R5

MSI GS76

ASUS Zephyrus M16

Lenovo IdeaPad 5i Pro

MSI Creator Z16

Dell XPS 17

HP ZBook Studio

Finalmente, el precio más bajo donde puedes encontrar esta tarjeta es de USD $799. Sin embargo, esto puede aumentar de acuerdo al PC y fabricante.