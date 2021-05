Review de las Nike Pegasus 38: la versión 2021 de un clásico [FW Labs]

Las Pegasus 38 no tienen ese nombre “porque sí”, son -de verdad- la treinta octava versión de un modelo amado por muchos a través de casi cuatro décadas.

Es uno de los modelos más vendidos de Nike, fueron diseñadas para correr y hasta el día de hoy existe gente que año a año exige este modelo.

Hemos tenido la oportunidad de poner a prueba la versión para este 2021 y en materia técnica tienen un “drop” o caída de 10 y son de pisada neutral, para sacar esos datos inmediatamente del camino. En esencia, son zapatillas de runnning más que de entrenamiento, aunque honestamente, creo que pueden servir para casi todo, incluso para vestir en el día a día.

Respecto al modelo del año pasado, uno de los principales cambios es el “upper” o capellada, que tiene un sistema tipo “sandwich” de tres capas, siendo la que está en contacto con tu pie una de sensación muy suave, casi como seda y que sirve para la comodidad. La intermedia tiene como rol la transpirabilidad y respirabilidad, y la exterior la durabilidad, con tejidos más gruesos en áreas de mayor estrés, como los costados.

Sobre eso último, son zapatillas aún más estables, lo que se intensifica con su sistema de cordones que, a pesar de no ser FlyWire, se siente relativamente parecido: tiene bandas gruesas en los costados, entonces cuando aprietas lo haces a todo lo ancho del pie.

Otro cambio es que la puntera es mucho más amplia, o sea, cambió la horma a una con más espacio para el movimiento de tus dedos. De paso, el área que recorre la suela de lado a lado es mayor por lo que es más difícil que te dobles el tobillo, por ejemplo. Eso se acompaña de una suela con una cantidad de tracción que, al menos a mi gusto, llega a ser un poco exagerada, pero que será un gran plus para varios.

La mediasuela es similar a la del año pasado, con una cantidad grosera de espuma ZoomX en el talón y al medio, dando paso a el sistema Zoom Air en el metatarso, para mayor balance. En general, la transición del pie es extremadamente fluida, teniendo muchísimo rebote en el talón y harta estabilidad en la parte delantera.

Hay mucha más amortiguación en la talonera y lengüeta , esta última, además, ahora tiene más juego y a pesar de no ser separada, permite estirarla hacia cerca de la mitad, para mayor comodidad al ponerse o sacarse las Pegasus 38.

En materia de diseño, hay algunas puntadas de hilo expuestas, dando un look tipo “prototipo”, algo que se puso muy de moda desde los modelos Off-White de 2018 y que ahora llega hasta al mundo del deporte. El swoosh se “mete” en la mediasuela y es solo la silueta en un espectacular color plateado.

Charlando con la Ekin sobre las Pegasus 38

Para complementar la información, hablamos con Freya Venegas, representante o “Ekin” de Nike, que accedió a darnos más pistas sobre la importancia de este modelo.

La gente no acepta muchos cambios, porque es la favorita de mucha gente al hacer deporte. Es la iteración 38 ya…

Desde que Nike las diseñó, estaban pensadas para todo tipo de runners y a un precio relativamente accesible. El diseño de la Pegasus es súper especial y lo he hablado un montón de veces en Estados Unidos en los cuarteles de Nike en Portland. Yo le pregunté a los diseñadores si vamos a seguir manteniendo el calce, y sí, eso es lo que aman los runners. Se mantendrá siempre y quizás cambia un poco la horma, pero el “feel” sigue. Si no tienes un presupuesto más amplio para algo específico, puedes empezar con Pegasus, continuar con Pegasus y seguir con Pegasus.

Es uno de los calzados más vendidos de Nike, es increíble. Se dejó de producir por una o dos temporadas, pero se re lanzó y es por algo, es una zapatilla muy valorada por la gente que entiende del running y por la gente que viene entrando a este mundo.

Existieron iteraciones como las Pegasus Turbo, que pegaron fuerte pero no continuaron con ellas…

No es por no querer, pero ya hay otras opciones que te pueden ayudar a ser más rápido dentro de la “familia fast”, como las Tempo Next%, entonces hay que ir jugando con eso, poner un producto en el mercado y luego otro. Nadie que quizás no viene una Turbo 3, o quizás no, pero mantenemos las “diosas” como la Pegasus temporada a temporada.