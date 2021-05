Las Nocta x Nike Hot Step Air Terra adelantadas por Drake tendrán otro colorway

El rapero canadiense Drake sorprendió a muchos de sus fanáticos al aparecer con unas zapatillas desconocidas para su video Laugh Now Cry Later, junto con Lil Durk (2020). Es un nuevo modelo Nocta x Nike Hot Step Air Terra, que saldrá a la venta este año.

Recordemos que el primer modelo es el blanco – cromado, llamado Cardinal Stock, muy similar a las Nike Air Terra Humara. El más reciente en aparecer es color plata, con efectos de piel de serpiente: de allí su nombre, Snakeskin.

No obstante, aún se desconoce la fecha específica para el lanzamiento. Se rumora que el precio de venta es de 150 dólares.

Las características de las Snakeskin de Drake

Como señala Hypebeast, estas zapatillas Snakeskin recuerdan a las OVO x Air Jordan 11 (OVO es la marca streetwear de Drake, y quiere decir October’s Very Own) en su color. Se asemejan al tono salvaje de la piel de las serpientes, pero sin componentes animales para evitar herir sensibilidades.

Nocta es una línea de colaboración entre Drake y Nike, inspirada en la vida nocturna del canadiense. No solo cuenta con zapatillas, sino con chaquetas acolchadas y prendas de vestir en general.

¿Buscando al nuevo Kanye West?

Luego del éxito de Kanye West en sus inicios con Nike, impulsando las Yeezy, la empresa del swoosh busca repetir los grandes momentos. Es el turno de Aubrey Drake Graham, nacido en Toronto en 1986, reconocido no solo como rapero, sino como compositor y productor discográfico, además de actor.

Drake ha lanzado siete álbumes de estudio desde 2010. Thank Me Later, Take Care, Nothing Was the Same, Views, More Life, Scorpion y Certified Lover Boy son sus nombres.

Suma tres premios Grammy, de 27 nominaciones recibidas.

En 2020 nace Nocta, y hasta los momentos la acogida del público ha sido fenomenal. Para conocer más sobre sus modelos, puedes ver aquí imágenes en el link de su cuenta de Instagram.

Esta es su página web oficial.