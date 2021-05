Nier Replicant ver.1.22474487139 Review [FW Labs]

La gran mayoría de los juegos que existen actualmente no son ni de cerca tan profundos como lo es Nier Replicant ver.1.22474487139 y es que la historia de este juego se extiende a tal grado que llega a otros títulos de manera directa.

Pero no solamente hablamos de la historia cuando decimos que es profundo, sino que hay muchas cosas muy interesantes dentro de este juego que vale la pena ver y vivir por tu cuenta, en especial por la manera en que logra romper, de cierta manera, la cuarta pared, ya sea que lo juegues en Xbox o en PlayStation. De esto hablaremos más adelante.

Gameplay

Si has jugado Nier Automata en el pasado, entonces te puedes dar una buena idea de cómo es que este título se juega, y eso es realmente muy sencillo y a la vez un poco más complicado de lo que podría parecer.

Para empezar, tienes una espada y un un libro, con el arma obviamente puedes realizar ataques cuerpo a cuerpo, mientras que con el libro puedes realizar hechizos en tiempo real. Es decir que no debes entrar a menús complicados para lograrlo. Literalmente el libro, cuyo nombre es Grimoire Weiss, se encuentra volando a tu lado y puede disparar distintos proyectiles a tus enemigos.

En cuanto a tus armas y a los hechizos, estos se pueden mejorar al añadir “palabras” a estas. Las palabras tendrán efectivos distintos dependiendo a qué objeto o arma se encuentran equipadas, podrán aumentar la velocidad de ataque, la fuerza o algunas otras cosas muy variadas. Es importante experimentar con estas para poder sacar todo el provecho posible de tu equipo y vencer todo lo que encuentres a tu paso.

Historia

Mencioné arriba que tiene un libro que flota a tu lado todo el tiempo, pues este libro tiene vida propia y habla contigo todo el tiempo, pero esto tiene una razón, pues es un libro legendario el cual podría ayudar al protagonista a salvar la vida de su hermana, pues ella se encuentra enferma de un extraño mal que está acabando con su vida.

A pesar de que parece que este es un RPG genérico por fuera, no hay nada más alejado de la realidad, pues cuenta con personajes realmente impresionantes, giros de tuerca gloriosos y escenas que sacarán más de una lágrima.

Obviamente, también siendo una obra de Yoko Taro, hay mucho humor dentro de las interacciones de personajes, diálogos e incluso en algunos combates. Pero eso sí, si es que no jugaste el original, no te esperas ni la mitad de las revelaciones que te vas a encontrar en este juego.

Visuales y audio

Sinceramente, este juego es hermoso en muchos sentidos, aunque se llega a notar un poco la edad con la que ya tiene, pues a pesar de ser una versión mejorada muchísimo, aún hay texturas de baja calidad en algunas zonas, sin contar hay lugares que a penas se sienten con vida, sin hablar de animaciones un poco extrañas que se pueden ver en ocasiones.

Pero hay que ser justos, las quejas son menores en general, pues cada que te encuentres lugares nuevos, encontrarás paisajes que te quitarán el aliento. Lamentablemente no hay un modo foto con el que se le pueda sacar provecho a esto, pero eso no quiere decir que no sea visualmente hermoso o que no se puedan sacar capturas impresionantes de todo lo que te encuentras.

Los diseños de personajes principales y enemigos también es muy interesante, lo cual no es raro en la serie de Nier y se puede sentir el nivel de detalle que metieron en cada uno de ellos.

En cuanto al audio, este juego es simplemente impresionante. Deja de lado las voces en inglés que no son tan buenos (excepto por la voz de Grimoire Weiss). Las actuaciones de voz en su idioma original son realmente muy buenas. Pero obviamente estamos aquí para hablar de la música.

Las diferentes melodías y canciones que puedes encontrar son, puesto de manera sencilla, algunas de las mejores que puedes encontrar en cualquier juego. En serio, la música es extremadamente buena y logra crear una sensación de inmersión como pocas veces se puede ver en la actualidad.

Otras cosas a tener en cuenta

Por si te confunde un poco la naturaleza de este juego, este es la precuela de Nier Automata aunque realmente, es mucho, mucho más complicado que eso. Además debes tener en cuenta que las novelas de la franquicia cuentan como material oficial y canon dentro de los juegos, por lo que tratar de seguir el paso a la historia es algo casi tan complicado como el caso de Kingdom Hearts, y digo casi porque Kingdom Hearts es realmente una grosería.

Así que lo importante es que tomes a este juego como lo que es: un juego que logra ganarse un lugar por sí solo. Intenta conocer los personajes y la historia de este título para que no pierdas el tiempo fuera del juego, pues merece que lo disfrutes en su totalidad.

Por cierto, ya sea que juegues en Xbox o PlayStation, tu perfil de jugador en el menú de las consolas mostrará mensajes diferentes dependiendo del punto en que te encuentres en la historia. Es decir, en lugar de decir cosas como “Jugando en campaña” o “En el menú del juego” este muestra mensajes relativos a la historia como “Ya estamos en el futuro ¿O no?”

Simplemente ese es un gran detalle que te hace sentir como que el juego te habla, es la manera de romper la cuarta pared de la que te hablamos arriba.

Conclusiones

Nier Replicant ver.1.22474487139 es una de esas joyas que si no llegaste a jugar en su momento, es importante que lo hagas ahora, pues es una pieza importante de historia en los videojuegos. Hay mucho por descubrir, muchas cosas que hacer en el mundo, grandes momentos épicos y canciones realmente hermosas.

Si te gustan los juegos con una gran cantidad de detalles y una historia espectacular, entonces no dudes en conseguir este título, en serio que vale cada centavo.