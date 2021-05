¿Acaso Netflix va a desarrollar videojuegos?

Se filtra que Netflix está contratando empleados con amplio historial en el desarrollo de videojuegos y estalla una ola de rumores.

Netflix nos voló la cabeza a todos cuando a finales de 2019 presentó su especial de Black Mirror: Bandersnatch. Esta serie en formato interactivo permitió experimentar una historia desde una perspectiva distinta.

El formato resulto innovador para quienes nunca en han tocado un videojuego. Pero en realidad fue algo bastante familiar y hasta casi tramposo para quienes teníamos años jugando los títulos de decisiones desarrollados por firmas como Telltale Games.

Ahora surge un reporte que parece que le daría continuidad a ese experimento de la plataforma. Con una evolución tal vez enfocada ahora a videojuegos.

Netflix cocina algo pero no sabemos qué

La bomba del más reciente rumor en torno al servicio de streaming fue lanzada por la gente de The Information. En donde según fuentes anónimas, Netflix planearía expandirse aún más a los videojuegos.

Ya que se estaría acercando a “ejecutivos veteranos de la industria” como posibles fichajes para proyectos futuros no definidos. Aunque en el terreno de esta clase de entretenimiento la firma tiene algo de experiencia.

El caso concreto de sus historias interactivas como Black Mirror: Bandersnatch y You vs. Wild son en cierto sentido jugos de video. Aparte de que han colaboradao en el desarrollo de títulos basados en sus propiedades exclusivas como Stranger Things 3: The Game.

Si a esto le sumamos declaraciones recientes de sus ejecutivos donde marcan a Fortnite como su competencia más directa, pues todo parece apuntar a nuevo proyecto bajo esa línea.

La conjetura hasta ahora es que en Netflix podrían preparar un servicio similar al de Apple Arcade, con acceso a juegos exclusivos, nuevos y ya creados antes. Pero en realidad aún no hay nada oficial.

Todo suena bien y promete por ahora, mientras no terminen contratando a Peter Molyneux. Quien francamente suena como un candidato factible.