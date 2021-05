Marvel dominó en los premios MTV Movie & TV 2021: estos son todos los ganadores

WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, producciones de Marvel para la plataforma Disney+, dominaron los MTV Movie & TV Awards 2021, entregados el domingo.

Series transmitidas en 2021, WandaVision conquistó cuatro premios, mientras que The Falcon and The Winter Soldier obtuvo dos.

Con Elizabeth Olsen y Paul Bettany como protagonistas, WandaVision narra la vida de Wanda Maximoff tras su regreso del blip de Thanos. Fue la primera serie con personajes del Universo Cinematográfico de Marvel para la Disney+, con nueve episodios, todos dirigidos por Matt Shakman. Duró del 15 de enero al 5 de marzo.

Mientras, The Falcon and The Winter Soldier contó con Anthony Mackie y Sebastian Stan como protagonistas, interpretando a Falcon (nuevo Capitán América) y el Soldado del Invierno. La dirección estuvo a cargo de Kari Skogland, y duró del 19 de marzo al 23 de abril, seis episodios en total.

También hubo un premio para Chadwick Boseman, el fallecido Rey T’Challa de Black Panther. Boseman lo obtuvo por Mejor actuación en una película, Ma Rainey’s Black Bottom. Además, un reconocimiento especial para Scarlett Johansson (Black Widow) por su trayectoria, el Generation Award.

Los MTV Movie & TV Awards son entregados por la cadena de televisión MTV desde 1992. Los ganadores son elegidos por el público a través de la página web del canal.

Lista de los premios MTV Movie & TV 2021, con Marvel como la gran ganadora

A continuación, estos son todos los premios entregados por MTV en el evento del domingo.

Mejor Serie

WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany en los roles protagónicos de Wanda Maximoff y Vision.

Mejor actuación en una película

Chadwick Boseman, por Ma Rainey’s Black Bottom. Esta categoría se entregaba por separado, para hombre y mujer, hasta 2017, cuando ganó el premio unitario Emma Watson.

Mejor actuación en una serie

Elizabeth Olsen, en WandaVision. Interpretó a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Esta categoría se entrega desde 2017.

Mejor héroe

Anthony Mackie, en The Falcon and The Winter Soldier. Interpretó a Falcon, que luego se convertiría en el nuevo Capitán América.

Mejor beso

Chase Stokes y Madelyn Cline en Outer Banks.

Mejor actuación de comedia

Leslie Jones en Coming 2 America.

Mejor villana

Kathryn Hahn en WandaVision. Hahn hizo de Agness / Agatha Harkness, una bruja que buscaba robar los poderes de Wanda Maximoff.

Actuación revelación

Regé-Jean Page en Bidgerton.

Mejor pelea

WandaVision, Wanda vs Agatha, en la batalla culminante de la serie.

Actuación que generó mayor miedo

Victoria Pedretti, en The Haunting of Bly Manor.

Mejor Dúo

The Falcon and The Winter Soldier: Falcon, interpretado por Anthony Mackie, y The Winter Soldier, por Sebastian Stan.

Mejor momento musical

Edge of Great, en Julie and the Phantoms.

También hubo premios especiales para Sacha Baron Cohen como Genio de la Comedia y Scarlett Johansson, alcanzando el Premio de la Generación.

Estos son algunos de los mejores momentos de los MTV Movie & TV Awards.