Minecraft 5 datos que no sabías sobre este popular juego

Minecraft cumple años el día de hoy, pues se estrenó el 17 de mayo de 2009. Eso quiere decir que hemos tenido Minecraft por 12 años y parece que la franquicia no dejará de ser popular pronto. Así que para celebrar esta fecha tan importante, te traemos cinco datos que tal vez no conocías sobre Minecraft.

La primera versión de Minecraft se hizo en 6 días

Así como lo lees, mientras que hay equipos enteros para desarrollar grandes juegos Triple A con desarrollos que llegan a durar años o meses, Minecraft solamente necesitó seis días para poder llegar a estar completo, al menos su primera versión.

Esto se puede deber a muchas cosas, como el hecho de que se tomó como base otro juego que ya existía y se adaptó a la visión del creador, Notch. Pero también es gracias a que no se pensaba que Minecraft fuera a ser comercializado o lanzado como un juego que se pudiera vender. Así que todo el desarrollo inicial fue muy casual y a la vez, esa sencillez con la que fue hecho, es lo que lo hizo tan grande.

Hoy en día es algo extremadamente diferente el juego a lo que se vio en la versión inicial y podemos darnos cuenta de cómo es que ha avanzando en general este título.

El juego iba a tener engranes

No se sabe exactamente porqué pero se iban a agregar engranes dentro del juego, pero al final se decidió no hacerlo. Muchos creen que estos engranes tendrían una funcionalidad similar a la que tiene la Redstone, logrando crear maquinarias y demás, pero hasta el día de hoy, no hay mucha información oficial al respecto.

Así que nos quedaremos con las ganas de ver estos engranes de manera oficial en el juego, pero creo que es mucho menos confuso ver las líneas de Redstone brillando por ahí que un montón de engranes moviéndose a cada instante. Supongo que también ayuda a que la carga de textura sea mucho menor.

La primera foto compartida del juego

Tan solo 49 minutos después de que el juego fuera lanzado el 17 de mayo de 2009, se compartió la primera imagen de un usuario jugando Minecraft. podemos ver que se construyó un puente y unas escaleras con los pocos materiales que había en ese entonces en el juego.

Es una construcción sencilla, claro, pero es la primera construcción hecha por usuarios que se conoce. Muy curioso realmente.

El primer libro que se escribió

Fue en el año de 2013 cuando pudimos ver por primera vez un libro dedicado en su totalidad a Minecraft, ya sabes, de manera oficial, pues hay una tremenda cantidad de libros no oficiales escritos por distintas personas.

Este primero libro se escribió para recopilar la historia de Markus “Notch” Person y cómo es que llegó a crear Minecraft. Así que es una lectura obligatoria para todos aquellos que adoren el juego y que quieran inspirarse a la hora de crear un juego de video.

El libro en cuestión se llama “Minecraft: The Unlikely Tale of Markus “Notch” Persson and the Game That Changed Everything” y aunque no es un título pequeño sí es una lectura tranquila y que vale la pena.

Steve es el único personaje indie que forma parte de Smash Bros

Claro, dentro de los trajes Mii podemos encontrar tanto a Cuphead como a Sans de Undertale, pero eso no quita que solamente sean skins y no personajes hechos especialmente para este juego de peleas de Nintendo. Claro, Shovel Knight también aparece pero como ayudante, algo similar a lo que pasa con Waluigi.

La razón por la que Steve logró ser parte del plantel oficial de luchadores no es solamente a que es propiedad de Microsoft ahora, sino que es el juego mejor vendido de toda la historia de los videojuegos a pesar de tener un inicio algo humilde. Ahora se puede encontrar básicamente en cualquier plataforma, desde celulares hasta la consola Nintendo 3DS, Nintendo Switch, todos los Xbox a partir del 360 y también en todos los PlayStation a partir del PS3.