Los Simpson esconden un secreto en el episodio de Japón

Los Simpson han viajado a muchos lugares en todo el mundo, estos lugares por lo general son representados de manera cómica y con situaciones sin sentido que hacen que las aventuras de estos sean completamente hilarantes. Pero cuando fueron a Japón, pudimos ver que se la pasaron como nunca, pues llegó un momento en que realmente se vieron en problemas para poder regresar a su propio país al quedarse sin dinero.

Pero dentro de todos los momentos que vimos en ese episodio, hay un pequeño mensaje que aparece en uno de los cuadros que adornan la habitación de la familia amarilla que tiene un mensaje oculto que no muchos conocen.

El mensaje en sí no es aterrador ni nada por el estilo, pero nos adelanta lo que ocurre al final del episodio, justo cuando la familia intenta irse del país y es detenido por un grupo de kaijus.

Así es, es un pequeño mensaje que nos dice que uno de estos monstruos aparecerá al final de episodio. Vamos a verlo.

Godzilla vs Los Simpson

Cuando Los Simpson se quieren ir de Japón, el avión comienza a experimentar un problema con Godzilla, monstruo que sostiene el avión e impide que este continúe su viaje a los Estados Unidos. El capitán y los pasajeros se ven muy tranquilos ante esto, a pesar de que realmente están siendo atacados por los monstruos de esta franquicia.

Pero desde que ellos llegan a Japón podemos ver cómo es que se anuncia la aparición de Mothra, el monstruo polilla que se puede ver al final del episodio. Esto se puede ver cuando Homero entra al baño de la habitación y el baño le da la bienvenida con un juego de luces. es ahí que vemos un cuadro con una edificación clásica japonesa y con tres kanas de la escritura Katakana. Los kanas son los siguientes モスラ.

Para quienes son fanáticos de hueso colorado de la franquicia de Godzilla, entonces reconocerán de inmediato esos kanas, aunque si no lo eres, seguramente desde ahora los vas a reconocer cada vez que los veas, pues esa es la manera en que se escribe Mothra en japonés.

Pero en Japón no se pronuncia el nombre de la misma manera. El kana モ se pronuncia (mo) mientras que los otros son ス (su) y ラ (ra) haciendo que la pronunciación sea Mosura, pero recuerda que la U es casi muda y solo se pronuncia de una manera muy leve. Así que en América se tradujo como Mothra porque era más sencillo de pronunciar.

¿Cuántos secretos más habrá así?

Sabemos que en Los Simpson el país del sol naciente es un tema recurrente y que muchas veces hemos visto kanas y kanjis en distintos episodios. Es por eso que vale la pena dar un vistazo a todos los episodios anteriores para ver si es que podemos encontrar secretos como este que acabamos de ver.

De algo podemos estar seguros, y eso es que la alineación de escritores de Los Simpson no es experta en japonés ni mucho menos. Eso lo podemos saber por un error ortográfico con el que cuenta la marca de “Mr. Chispa” y del cual hablaremos más adelante. Así que el hecho de que el nombre de Mothra haya aparecido en un cuadro dentro de una escena en la que no aparece, seguramente tiene que ver con el hecho de que no sabían que otra palabra poner ahí y se fueron por algo que sabían que si bien, no significaba nada profundo, al menos estaba bien escrito.

Así que, en cuanto tengamos más secretos de este tipo dentro de Los Simpson, se los compartiremos de inmediato.