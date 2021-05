La Sirenita: fallece el actor de voz de Sebastián

La Sirenita es una de esas películas legendarias de Disney que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, haciendo que soñemos desde que éramos pequeños y hasta ahora que somos adultos, cuando la volvemos a ver, recordamos momentos mucho más tranquilo y bonitos en los que la vida era más sencilla.

Uno de los personajes más importantes de este filme es sin duda Sebastián, el cangrejo que ayudó a Ariel a lo largo de toda la película de animación. Este personaje se ganó el corazón de todos los fanáticos gracias a que tiene una gran personalidad y cuenta con momentos muy graciosos que marcaron nuestras infancias.

Lamentablemente, el actor de voz de este personaje acaba de perder la vida, su actor de voz del idioma original de la película: Samuel E. Wright.

A la edad de 74 años, este legendario actor perdió la vida por causas que no se han dado a conocer. Pero la noticia llega a nosotros de parte del perfil oficial del Pueblo de Montgomery.

Así es como lo dieron a conocer por medio de su página de Facebook.

“Today, the Town of Montgomery mourns the loss of Sam Wright. Pictured here with Town Supervisor Brian Maher and his brother Patrick in Walden in the early 1990’s. Sam was an inspiration to us all and along with his family established the Hudson Valley Conservatory.

Sam and his family have impacted countless Hudson Valley youth always inspiring them to reach higher and dig deeper to become the best version of themselves. On top of his passion for the arts and his love for his family, Sam was most known for walking into a room and simply providing PURE JOY to those he interacted with. He loved to entertain, he loved to make people smile and laugh and he loved to love.

The greater Town of Montgomery Community mourns together today. As we say goodbye to a pillar in our community and ask everyone to share a memory and help us celebrate the life of this great man.”