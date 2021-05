Horizon: Forbidden West muestra increíble gameplay

El día de hoy se llevó a cabo n State of Play en donde se reveló, durante casi 20 minutos, gameplay de la segunda aprte de Horizon: Forbidden West. En este gameplay mostrado corriendo en la consola PlayStation 5, podemos ver a Aloy de nuevo en acción mientras se abre paso a través de un mundo hermoso que se mira más que espectacular en la consola de nueva generación.

No estamos seguros si es que los visuales de este juego podrían recibir algún tipo de downgrade, cosa que no es extraña en ningún juego comparado con sus tráilers de presentación o videos de gameplay, pero si es que se mira tan bien como en esta presentación que llevó a cabo Sony, entonces podríamos estar frente a uno de los juegos más bonitos que hayamos visto recientemente.

Lo que podemos ver en este nuevo Horizon

Cuando Horizon: Forbidden West fue anunciado, todos estábamos a la espera de actualizaciones increíbles que demostraran el poderío de la actual generación a comparación de la pasada.

Justamente es por medio de este gameplay que parece que logran emocionarnos como es debido, pues no solamente la vegetación y los personajes se ven increíblemente bien, sino que el agua y la luz se ven más que impresionantes.

Además de eso, podemos ver una historia y combate muy interesante, siendo este último algo que parece que no cambiará muchísimo en comparación con su antecesor, pero que de igual manera nos permite innovar en algunas cosas importantes.

Acción sigilo, exploración subacuática, combate a distancia y cercano y muchas otras cosas más, son algunas de las cosas que brillaron en esta presentación. Curiosamente, los ataques especiales que puede realizar Aloy se ven como sacados de algún juego de peleas, pues la animación es dinámica y con zooms que los hacen ver llamativos.

A parte de que ahora puedes planear por los aires, también tendrás que explotar las ruinas de la ciudad de San Francisco, por lo que las acción cambiará significativamente. También contarás con un gancho con el que te podrás mover más rápido de manera vertical y horizontal.

Lamentablemente, no podemos saber aún una fecha de salida oficial pero se los haremos saber en cuánto esta sea anunciada de manera oficial.

Las comparaciones no tardarán en llegar

Cuando se lanzó al mercado el primer Horizon, los fans de todos lados no dejaron de compararlo con el juego de Nintendo que se estrenó casi al mismo tiempo: The Legend of Zelda: Breat of the Wild. Las comparaciones se hicieron por muchas cosas, pero sobre todo por el mundo abierto y las habilidades de combate que ambos personajes comparten.

Pero ahora que se añadió una habilidad de planeo muy parecida a a de Link en Breath of the Wild, y viendo que ambos juegos aún no salen al mercado y podrían salir en fechas cercanas uno del otro, seguramente tendremos más comparaciones de Horizon con Zelda.

Y no es que sea algo malo, no me malinterpreten, pues Horizon ha creado un mundo único que no tiene igual en el mercado y aunque comparta algunas mecánicas del juego de Nintendo, es obvio que trabajo aquí ha sido muy arduo para presentar cosas realmente increíbles y únicas que no verás en otro lugar.

Sinceramente, ya estamos muy emocionados por tener este juego en nuestras manos y ten por seguro que te haremos llegar una reseña en donde hablaremos de todo lo nuevo que presentará el juego y todo lo que realmente ha cambiado.

Pero por el momento, nos centraremos en todos los anuncios que surjan de este u otros juegos de parte de Sony para todo sus fans.