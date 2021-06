Half-Life 2 Episodio 3 cumple 15 de haber sido anunciado

Half-Life 3 es casi un hecho que nunca llegará a ocurrir, pues ya pasaron tantos años y se ha convertido en un meme tan grande que es imposible ver el juego como otra cosa que no sea un meme o un chiste que algo agotado.

En serio, tanto tiempo ha pasado que llegaron a salir muchos otros juegos nuevos, franquicias nuevas con muchas entregas, otras franquicias han nacido y muerto y también lo mismo para muchas compañías de videojuegos.

Pero más que la tercera entrega de la franquicia, hay un tercer episodio de la segunda entrega que lleva 15 años desde que se anunció. El episodio 3 de Half-Life 2 ha estado desaparecido por una década y media desde que se anunció allá en el ahora lejano año de 2006 cuando por medio de dos portales de videojuegos se había dado a conocer el plan que se tenía de hacer episodios para la segunda y legendaria entrega de Half-Life.

Ha pasado tanto tiempo desde que se anunció la existencia del episodio 3 que la única manera de ver el artículo original de Gamespot es por medio de la Wayback Machine. Otro artículo que menciona este episodio se puede encontrar en Gamasutra, en donde se menciona que el episodio 3 se espera para finales del año 2007.

Eso quiere decir que ya se sabía que estábamos cerca del lanzamiento del episodio tres y aún así, han pasado ya más de 10 años y seguimos esperando el lanzamiento de este, pues el cliffhanger en donde nos dejaron realmente no responde absolutamente ninguna de las preguntas que teníamos sobre la historia y personajes.

“Half-Life 2: Episode One advances the 15-million unit selling franchise and launches the first in a new, three-part series that is scheduled to conclude by Christmas 2007 – meaning that Episode Three will debut by the end of next year. In addition, the release of Half-Life 2: Episode One will also include a first look at Episode Two, which will ship by year’s end.”

Half-Life 2: Episodio Uno lleva a la franquicia que ha vendido 15 millones de unidades al primero de una serie de tres partes que está programado para concluir en Navidad de 2007. Lo que significa que el episodio tres debutará para el final del siguiente año. Además, el lanzamiento de Half-Life 2: Episodio Uno también incluirá un primer vistazo al Episodio Dos, que llegará a finales de año.”