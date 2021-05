GTA V: esto es lo que gana Michael en la vida real

GTA V es conocido por si gran modo multijugador en línea, el cual se ha robado la atención de casi todos los fanáticos del juego gracias a que, juntarse para jugar con amigos en una ciudad enorme resulta ser más llamativo para todos actualmente que tener una experiencia offline.

Pero la experiencia en la campaña es realmente inigualable, pues la historia de Michael, Trevor y Franklin vivirá por siempre en nuestros corazones como una de las mejores historias contadas dentro de un juego de GTA.

Dentro de esta historia podemos ver a estos tres personajes enfrentar la vida de una manera completamente distinta pero con una manera de complementarse entre ellos a medida que avanza la historia y van haciendo golpes entre todos.

Es así que conocemos la vida y familia de cada uno de ellos y parece que a quien le va mejor de todos es a Michael mismo, quien parece tener un salario realmente interesante.

GTA V y la vida de lujo de Michael

Obviamente, poder saber cuánto dinero es que Michael gana al año requiere de un gran análisis de parte de quien quiera descubrir esto, pues nunca se dice de manera explícita dentro del juego.

Afortunadamente el sitio Raisin UK se dio a la tarea de analizar el salario anual de muchos personajes en los videojuegos y resulta que dentro de todos los que se analizaron (y vaya que la lista es algo rara con personajes de todos lados) llegaron a la extraña conclusión de que Michael es el segundo personaje mejor pagado de todos los videojuegos. De nuevo, la lista y personajes involucrados es muy arbitraria y seguramente podríamos encontrar a alguien con muchísimo más dinero.

De acuerdo a este sitio, Michael gana alrededor de $112,546.80 dólares al año (£79,589) y solamente se encuentra por debajo de Handsome Jack, el villano favorito de todos en la saga de Borderlands. Se dice que este villano, dueño y presidente de Hyperion Corporation (hasta Bordelands 2) gana alrededor de £292,565 (es decir, $413,716.17 dólares al año). Y eso dando por hecho que los años en Pandora duran lo mismo que un año en la Tierra, lo cual obviamente no es así.

Nombres y salarios extraños

En cuanto a los demás miembros de la lista podemos encontrar nombres como Samus Aran de la serie de Metroid, Albert Wesker de Resident Evil e incluso Mario y Luigi de la saga Super Mario Bros.

Sinceramente, poner a Mario y Luigi en la parte más baja es como una manera de llamar la atención, pero realmente no tiene sentido alguno, pues ellos obtienen monedas de oro del tamaño de sus cuerpos casi con cualquier cosa que hacen dentro de sus juegos, en especial dentro de New Super Mario Bros. 2 en donde las monedas de oro llegan como si del aire mismo se tratara. Tal vez la economía del Reino Champiñón no es tan buena o la moneda se pueda devaluar gracias a la cantidad de monedas que hay, pero cuando vemos que son monedas de oro puro, podemos estar seguros que la riqueza del Reino no tiene igual en ningún otro videojuego, en especial las riquezas de Mario y Luigi.

¿Se imaginan las arcas de oro que tienen este par de plomeros? Sinceramente su fortuna es inmensurable y me resulta muy extraña la cifra que usaron. Seguramente tomaron una cifra aproximada de lo que gana un plomero y se dieron por bien servidos.

Aún así, creo que es una lista interesante que se puede mejorar mucho con conocimiento real sobre videojuegos y sobre los personajes de los que se habla. Pero sencillamente, el hecho de que Joel de The Last of Us gane más dinero en un mundo post apocalíptico que Mario dentro de un mundo lleno de dinero habla muy mal de esta lista.