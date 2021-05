Fundación VTR estrena una interesante serie llamada Generación Digital: aborda los cambios que sociales y tecnológicos postpandemia

El mundo es de los jóvenes y sobre la mirada que ellos tengan, los más experimentados pueden ofrecer y allanar un camino. Sin embargo, es la forma en la que ellos visualizan el futuro, la misma que se adoptará el planeta. Por lo tanto, cuestiones simples como un comportamiento o la forma de manejar un celular, deberían comenzar a identificarse para así prever lo que está por venir en los próximos años. En consecuencia, la Fundación VTR estrenará una webserie llamada Generación Digital. La misma aborda estos temas y añade otros interesantes en siete capítulos.

Generación Z, Sexting, ciudadanía digital, videojuegos y realidad virtual. Estos son algunos conceptos que durante los últimos años han adquirido nuevas definiciones. Asimismo sus usos en línea aumentaron y estas nuevas demandas se tienen que enfrentar a diario con los diferentes segmentos de públicos en las redes sociales.

Es decir, estos conceptos son claramente un tema común entre miembros de la Generación Z. Sin embargo, tienen que lidiar con adultos mayores o contemporáneos que también habitan las redes, pero no nacieron con estos términos. Por lo tanto, no están familiarizados y su mente, en referencia a esto, no es igual de abierta. Son temas de costumbre que esta web serie llamada Generación Digital aborda.

Para comprenderlos mejor y aportar al diálogo de los temas que llegaron para quedarse es que Fundación VTR estrenó la webserie “Generación Digital”. La producción cuenta con siete capítulos. Y, a través de un montaje ágil, expertos nacionales e internacionales, apoyados en infografías, animaciones y testimonios, invitan a reflexionar junto al espectador sobre el mundo actual a partir de todos los cambios de paradigma que trajo consigo la pandemia.

Generación Digital: piedra angular en el mundo postpandemia

El ciclo que partió recientemente, da una mirada en profundidad en la llamada Generación Z, integrada por quienes hoy tienen entre 13 y 21 años y que son los protagonistas de hoy y del futuro. Para entender sus prioridades, objetivos y lógicas de comportamiento, expertos como Jonah Stillman, co fundador de GenGuru, Vanessa Orrego, psicóloga e investigadora de Elige Educar y Carolina Cuneo, gerente de estudios de GFK Adimark Chile son los encargados de dar una mirada lo más amplia posible a este segmento que desde ya presenta características únicas respecto de sus antecesores, expresa la Fundación VTR en un comunicado.

Cyntia Soto, Gerente de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de VTR, destaca la iniciativa de esta producción audiovisual. Señala que la mirada de las nuevas generaciones ante el mundo postpandemia, marcarán la pauta de hacia donde vamos. “Las nuevas generaciones y el mundo que se consolida tras la pandemia ya es completamente diferente al que conocíamos y por lo mismo es que desde Fundación VTR, hacemos una nueva contribución a la difusión y el conocimiento que permita comprender mejor los entornos y, en esa línea, promover una cultura digital inclusiva, especialmente para quienes son hoy los líderes del futuro”, sostuvo Soto.

La parrilla de contenidos de Generación Digital incluye capítulos sobre Ciudadanía Digital, Videojuegos, Trabajos con Futuro, Robótica Social, Realidad Virtual y Sexting. En estos participan nombres de gran prestigio en cada una de estas materias. De esta manera se resaltan a continuación los más importanyes: Komal Dadlani, cofundadora de Lab4U y Georgios Yannakakis, director del Instituto de Juegos Digitales de la Universidad de Malta. Además, están Albert Cañigueral, autor del libro “El Trabajo ya no es lo que era” y Rodrigo Jarpa, psicólogo y doctor en sexualidad humana.