Futurama: ¿Es posible congelarse y despertar mil años después?

Futurama nos ha presentado algunas de las historias más divertidas que hemos visto en cualquier serie, y justamente al inicio del primer episodio podemos ver cómo es que Fry realmente no la está pasando nada bien y que todo en su vida se desmorona en una sola noche.

Primero, pierde en un videojuego, después le hacen una entrega de pizza de broma para hacerlo trabajar gratis; su novia lo deja y le roban su bicicleta. Así que en el lugar de la entrega en donde se supone que le pagarían por la pizza, decide relajarse en lo que llega el año nuevo, pero termina encerrado en una cápsula criogénica y queda suspendido por mil años.

Mientras está congelado podemos ver cómo es que el mundo es conquistado por los extraterrestres un par de veces, la civilización se reinicia y todo el panorama cambia por completo.

Una vez que despierta, se da cuenta que toda su vida como la conocía estaba por cambiar por completo, pues ahora estaba en el futuro. Pero es justo aquí que nos preguntamos ¿Es posible congelarse de esa misma manera y despertar mil años después?

Futurama es todo un pionero

Hay una leyenda urbana que nos dice que Walt Disney se congeló a sí mismo para revivir cuando la tecnología misma lo permitiera. Además hemos visto algo similar ocurrir en South Park en el episodio especial en donde Cartman se congela para despertar cuando se estrene la consola Nintendo Wii.

Pero la verdad es que la congelación de este tipo puede ser realmente muy complicada de llevar a cabo, en especial con la tecnología actual y con las leyes que impiden que se lleve a cabo. Es decir, solamente se podría congelar el cuerpo de un ser humano cuando este se encuentre sin vida, pues de lo contrario, se podría considerar un delito en algunas partes del mundo.

Así que lo mejor sería investigar primero si es posible en cierto país congelarse en vida antes de siquiera buscar hacerlo como en Futurama. El problema es que hasta la fecha no se ha regulado este tipo de práctica y solamente se podría llevar con personas muertas ¿Por qué? Porque se crearía un caos con muchas cosas. Legalmente, la persona no estaría muerta y por ende, no se podría cobrar ningún tipo de seguro de vida o cosas similares, por lo que las compañías de seguros obviamente se oponen a esto y lucharán con todo lo que tengan en su poder para evitar que sus clientes se congelen.

Pero los problemas no solamente son cuando el paciente está vivo, sino que también se presentan en personas congeladas legalmente muertas gracias a las personas encargadas de casas funerarias y departamentos de gobierno que requieren regular lo que pasa con los cuerpos de las personas. Curiosamente, los muertos también tienen derechos.

¿Hay manera de hacerlo?

Actualmente se está buscando la manera de crear un nuevo estatus para las personas, es decir, en lugar de estar solamente muertas o vivas de manera legal, se está buscando que se acepte el estatus de “suspendido” como un término legal aceptado por todos.

Pero fuera de todo eso, en la actualidad no es posible congelar a las personas de manera tal que se pueda asegurar que se puedan revivir sin daño alguno. Esto es gracias a que el cerebro, músculos y otro tejido podría sufrir daños irreparables que podrían traer consecuencias terribles para el ser humano que sea sometido a esto.

Eso no significa que los científicos se hayan rendido, pues esto puede tener mucha aplicaciones fuera de descongelar a alguien en una sociedad futurista a futuro, sino que puede ayudar a que personas con una esperanza de vida baja a poder vivir mas tiempo para que se pueda encontrar alguna solución o donante de órgano en caso de ser necesario.

Sinceramente, esperamos que pronto se anuncien más avances sobre esto, pero hoy por hoy, es imposible hacer lo mismo que Fry en Futurama y llegar a un futuro 1000 años adelante a nuestro presente.

