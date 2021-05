Fouad WhatsApp: Qué es y por qué está ganando popularidad en los últimos días

Desde este 15 de mayo, muchos usuarios serán testigos de los cambios en el funcionamiento de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, debido a que se aplicará las nuevas políticas de uso.

Es por eso que desde inicios del 2021, se convirtió en tendencia, buscar alternativas a WhatsApp, ya sea desde Telegram o Signal, hasta versiones no oficiales de la aplicación propiedad de Facebook.

Una de esas es Foud WhatsApp, que si bien es un servicio de mensajería instantánea basado en la aplicación de Facebook, realmente es desarrollado de manera independiente y no esta ligado a los términos y condiciones de la aplicación oficial.

Características de Fouad WhatsApp

Esta versión no oficial de la aplicación de mensajería instantánea, cuenta con las siguientes características que la diferencian:

Personalización de la interfaz de la app con posibilidad de configurar distintos temas predeterminados en ésta.

Incrementa la duración de los videos de “Estado” de 5 a 30 segundos.

Aumenta el número de mensajes que podemos reenviar de 5 a 250.

Es posible borrar mensajes hasta cien días después de haber sido enviados.

Se permite usar dos cuentas de WhatsApp en tu dispositivo.

El usuario tiene la posibilidad de bloquear el acceso a la app en general o a conversaciones específicas mediante contraseña.

Puedes configurar tu estado como “En línea” todo el tiempo, aunque no estés usando la app.

Elegir qué contactos pueden ver tu “Estado”.

Tienes acceso a un paquete exclusivo y gigantesco de emojis para ponerle sabor a tus conversaciones.

¿Dónde puedo descargarlo?

Esta versión, por obvias razones, no se encuentra por Google Play. Por lo tanto, para descargar la APK de esta aplicación no oficial debe ser por búsqueda en la web.

Riesgos

Como siempre hemos dicho con estas versiones alternas de WhatsApp: a pesar de sus ventajas, hay que tener presente cuáles son los riesgos de su uso.

Entre las reglas de la plataforma de mensajería está muy claro las consecuencias a las que puede ser victima un usuario si usa con frecuencia estas versiones.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de la aplicación de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la plataforma”, señala la aplicación en su sitio web.

Agrega: “estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.