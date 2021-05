Las acciones que debes tomar para evitar que tu hogar se convierta en el hogar de miles de arañas

Las arañas son las causantes de una de las fobias que más recoge personas alrededor del mundo. Además sirvió como inspiración para múltiples personajes y películas. De todas, sin incluir a Spider-Man, la más famosa es “Aracnofobia”, que reunió grandísimos actores y actrices en 1990. Y si estos artrópodos te parecían insignificantes, con este largometraje por lo menos les agarraste cierto respeto.

Cuando se habla de arañas hay al menos unas 45 mil especies diferentes. Algunas son para temer, otras para respetar y aunque no lo creas, hay unas que pueden resultar siendo grandes aliadas. Sin embargo, hay una línea muy delgada que separa el beneficio del desastre.

Por lo tanto, si eres de los que tiene aracnofobia, o simplemente no quieres a las ‘multipatas’ en tu hogar debes tomar en cuenta estas acciones para evitar que le agarren cariño a tu hogar. Estas acciones no las harán desaparecer de un día para otro. Pero eventualmente, y por supuesto, siendo regulares, no hay vuelta atrás: las arañas se van a alejar.

Pero antes de ir con las acciones que deben ejecutar en sus hogares, es importante resaltar por qué las arañas, en algunos casos, son beneficiosas para el hogar. Detalla el portal Gizmodo, mismo que explica varias acciones para eliminarlas, que los arácnidos son fundamentales para evitar otras plagas. Es decir, así como muchos tienen un gato para evitar las plagas de ratones, las arañas son los verdaderos protectores contra los insectos. Entonces, detallemos esos elementos puntuales, en donde las arañas suman y no restan.

Explica el medio citado que las arañas son las socias ideales para eliminar plagas de insectos. Por lo general terminan con las moscas, mosquitos y cucarachas. Además eliminan las polillas o las tijeretas. En su red, atrapan cualquier otra especie, incluso otro tipo de arañas dañinas son eliminadas por las beneficiosas.

Las arañas como plagas

Sin embargo, hay una línea muy delgada, una que si se cruza, entonces las mismas arañas que usaste para acabar con la plaga, se termina convirtiendo en una. Pero no hay nada de que preocuparse, simplemente hay que comenzar a ejecutar ciertas acciones para que estas arácnidas desaparezcan del hogar.

Ojo a las esquinas

Ubicar la locación de sus telarañas es fundamental. En consecuencia, una vez que sean detectadas, con una escoba se eliminan sus “bases”. Ellas las van a volver a armar en la misma esquina. Pero solo hay que ser consecuente con la acción y eventualmente desparecerán.

Arañas: amigas del caos

Las arañas son amigas de caos y el desorden. Así que esta acción es sencilla: elimina los desastres de tu hogar. Además una vez que lo hagas, también colaboras con la pulcritud de tu casa. Asimismo, si lo que las quieres es alejar, tus artículos viejos los puedes mudar y apilar en un solo lugar de tu domicilio. De esta manera vas a elegir el lugar donde estarán.

La luz de la entrada

Si bien a todos nos gusta que la casa esté iluminada desde afuera, esto es un lugar ideal para que las arañas coloquen las telarañas. En tiempos de frío, y durante las noches, los bombillos son el equivalente a su calefacción y la lampara el sitio correspondiente para instalarse.

Sustancias especiales

Finalmente, si lo tuyo es terminar el problema desde la raíz, y no te molestan los pesticidas, utilízalos para exterminar a las arañas. Aplica estas sustancias por los lugares donde crees que están y así solucionarás el inconveniente.