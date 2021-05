Eternals: todos los detalles del tráiler de la nueva película de Marvel

Marvel lanzó este lunes el tráiler de Eternals, una de las cuatro películas que distribuirá en 2021. Protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Salma Hayek, entre otros, será dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao.

Su estreno se espera para el 5 de noviembre, luego de ser reprogramada debido a la pandemia.

El tráiler dura 2:08 minutos y cuenta los orígenes y el regreso de los Eternos, una raza de superhumanos que generó la vida inteligente en la Tierra. La canción The End of The World, de Skeeter Davis (1962), le da música al video de los nuevos héroes.

Los detalles del tráiler de Eternals

“Hemos observado y guiado. Los hemos ayudado a progresar y los hemos visto lograr maravillas. A lo largo de los años jamás hemos interferido. Hasta ahora”, es la frase de desarrollo del tráiler.

En el video aparece el nacimiento de la humanidad y cómo los Eternos contribuyeron a su conocimiento.

No obstante, algo sucedió para que ellos retornaran, y es después del blip de Thanos. En la charla final, con todos los Eternos sentados a la mesa, Sprite -interpretada por Lia McHugh- pregunta por los Avengers.

“Entonces, ahora que el Capitán Rogers y Iron Man se han ido, ¿quién crees que liderará a los Vengadores?”, señala la bromista Sprite.

“Yo podría liderarlos”, responde Ikaris, interpretado por Richard Madden. Luego de una pausa de segundos y de miradas cómplices, todos ríen.

Este es el tráiler oficial de Eternals, la nueva película de Marvel.

Un casting de primera línea

Eternals contará con Gemma Chan como Sersi, Madden como Ikaris, Jolie como Thena y Nanjiani interpretando a Kingo. Lauren Ridloff hará de Makkari, la primera superheroína sorda en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras, la mexicana Salma Hayek actuará como Ajak, Brian Tyree Henry como Phastos, Lia McHugh interpretando a Sprite, Don Lee a Gilgamesh, Kit Harington como Druig y Harish Patel como Karun.

En la dirección tendremos a Chloé Zhao, ganadora del Oscar 2021 por la maravillosa Nomadland. Es la cuarta película en su naciente carrera, y la primera que no produce: en este papel está el jefe de Marvel, Kevin Feige.

Nomadland ganó el Oscar a Mejor Película, Directora y Actriz (Frances McDormand), además de estar nominada a Mejor Guion adaptado, Edición y Cinematografía.

Eternals nace en 1976, creado por Jack Kirby para Marvel Comics. En la película del UCM se enfrentarán a los Deviantes, una raza de seres deformes que pueden alterar su aspecto exterior.

Marvel también aprovechó para hacer públicos la cuenta de Twitter y el poster de la película.

Todos los estrenos de Marvel para 2021 y los años siguientes

Además de los Eternals, Marvel estrenará en 2021 Black Widow (9 de julio), Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (3 de septiembre) y Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre). El estudio confirmó las fechas a principios de mayo.

Estas son todas las películas de Marvel que vendrán en 2021 y años posteriores:

Black Widow – 9 de julio de 2021.

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings – 3 de septiembre de 2021.

Eternals – 5 de noviembre de 2021.

Spider-Man: No Way Home – 17 de diciembre de 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 de marzo de 2022.

Thor: Love and Thunder – 6 de mayo de 2022.

Black Panther: Wakanda Forever – 8 de julio de 2022.

The Marvels – 11 de noviembre de 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 de febrero de 2023.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 de mayo de 2023.

Los 4 Fantásticos: no se anunció fecha ni título.

Este año ha sido el del impulso de Disney+, con las series WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier. Para el 11 de junio será el estreno de Loki.