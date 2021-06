Con LOKI liderando el listado, Disney Plus anuncia sus 23 estrenos de junio

Pasó un mes entero sin estrenos de Marvel Studios en la plataforma de Disney Plus. Eso no sucedía desde la llegada de Wandavision, que se unió con algunos capítulos de Legends y después con Falcon & The Winter Solidier. Todavía queda una semana, pero ya se ve la luz al final del túnel: llega junio, parece increíble pero es el sexto mes del 2021. Y con esta vuelta al Sol que llega a la mitad aparece el estreno de Loki y otras 22 producciones audiovisuales en la plataforma del ratón animado más famoso del planeta.

Disney Plus informó a través de un comunicado las fechas exactas y detalles de cada una de las series, películas y documentales de este mes. Por supuesto que resalta la llegada de LOKI, el próximo 9 de junio. Sin embargo, también llega material para disfrutar en estos largos días, que lamentablemente siguen siendo para muchos, días de pandemia. Entonces, asegúrate conocer todos los detalles y recomendaciones para qué, además del Dios de las mentiras, disfrutes del buen contenido que ofrece este servicio de streaming.

LOKI y otros 22 estrenos en Disney Plus

Todos saben que LOKI se estrena en Disney Plus el próximo 9 de junio. No obstante, desde el viernes 4 comienzan los estrenos con tres series, entre las que se encuentra un clásico de la compañía. Se trata de Disney Muppet Babies, que llega a la plataforma con su segunda temporada desde este viernes. De igual forma, Out Of The Box hace su presentación directamente con sus dos primeras temporadas. Finalmente, para este mismo día se libera la primera temporada de Holly Hobbie.

Y cuando de documentales se trata, este mismo viernes habrá uno muy interesante para detallar. Se trata de Wolfgang, Un Chef Legendario. Esta es una película documental sobre Wolfgang Puck. Un hombre que perseveró después de una infancia problemática en Austria para perseguir sus sueños y convertirse en el chef más famoso del mundo. La producción es original de Disney Plus.

Finalmente, con la intención de tener bastante material para el fin de semana, este 4 de junio se estrena Nuevamente Nosotros, un corto producido por Walt Disney Animation Studios.

Películas y series destacadas

Los representantes de la plataforma destacaron un grupo de producciones que resalta sobre el resto. Es decir, se trata de la recomendación de la empresa. Y entre estas, además de estar obviamente la de Marvel Studios, se encuentra Luca, de Disney y Pixar. “Está ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana y cuenta la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter”, reseña Disney + en un comunicado.

Asimismo, resalta el estreno de series como La misteriosa sociedad Benedict y Secretos en Sulphur Springs. Aparte también regresan producciones que ya vivieron su primera temporada y es tiempo de un segundo año. Tal es el caso de Zenimation. Esta es una producción que crea una experiencia sonora de conciencia con escenas de películas de todos los tiempos de Walt Disney Animation Studios. Dentro de estas están escenas de la primera película de Blanca Nieves y los siete enanos hasta momentos nunca antes vistos, entre otros. Y finalmente, como parte de los destacados está High School Musical: El Musical: La Serie.

Hay dos nuevas producciones (musicales) que tendrán repercusión especial en el público de América Latina: Soy Luna en concierto y Violetta en concierto.

Resto de los emocionantes estrenos