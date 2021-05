Confirman que la producción de la nueva película de Dragon Ball Super inició mucho antes de lo que pensábamos

La celebración entre los fanáticos de Dragon Ball super continúa gracias al anuncio de la nueva película de este anime, que llegará a las salas de cine en el 2022. Después que terminó el torneo de la fuerza, y que disfrutamos en el cine del largometraje dedicado a una nueva historia de Broly, solo teníamos el manga para distraernos. Por lo tanto, necesitábamos de este nuevo tipo de noticias.

De esta manera, a medida que pasa el tiempo, los detalles de la producción del filme se van revelando. Y algo que sorprendió a muchos fanáticos fue un anuncio oficial que Toei Animation reveló, según lo reseña Comic Book, la nueva película de Dragon Ball Super estaba pensada desde hace mucho tiempo.

Detalla el portal mencionado que la idea de la productora de televisión y cine, era aprovechar el hype de Dragon Ball Super: Broly, que gustó en todos los niveles y tipos de fanáticos. Por lo tanto, desarrollar otra historia de inmediato, era darle pie a una nueva fase del anime. Entonces, de esta manera le daban continuidad al desarrollo sin hacer esperar mucho a los fanáticos.

Asimismo, una de las cosas que más entusiasmaban a los creadores, ilustradores y diseñadores, era que la historia iba a ser 100% obra del maestro Akira Toriyama. “La planificación del nuevo proyecto cinematográfico se inició en 2018, antes del lanzamiento de Dragon Ball Super: Broly, con el objetivo de contar una historia a gran escala. Eso se basaría en la respuesta entusiasta de la serie teatral anterior y el fervor global actual por Broly”, dijo Toei Animation, según Comic Book.

¿Qué pasó entonces con Dragon Ball Super?

Tal parece que no sucedió nada extraño. No hubo pandemia de por medio, retrasos por dinero o falta de voluntad. Simplemente, lo que sucedió es que desde ese entonces, es decir, desde el 2018, Akira Toriyama tomó la pluma y comenzó a escribir. Y no fue hasta ahora que logró cerrar cada cabo suelto en la historia para contar con un guion impresionante que promete mucho.

El propio Akira Toriyama ha tomado su bolígrafo para contar una historia fascinante que los fanáticos desean. Desde la magnífica composición de la historia hasta el diseño de personajes y las líneas del guion. Toriyama ha trabajado apasionadamente con la mayor atención al detalle y los más altos estándares de calidad, creando una película de Dragon Ball como ninguna otra en su historia y que seguramente será un éxito de taquilla con aficionados. Comunicado oficial Toei Animation.

Comunicación anterior de Toriyama

Algo de lo que nos dice Toei Animation, Akira Toriyama ya nos había adelantado. Entonces, de lo que estamos seguros es de que no será cualquier cosa lo que veremos en 2022 en la pantalla grande, en referencia a Dragon Ball Super.