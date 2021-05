Dragon Ball: Lost Media que debes conocer

El mundo de Dragon Ball casi no cuenta con materiales perdidos, pues casi todo lo que hace sobre esta franquicia termina siendo comercializado de manera tal que sigue generando millones de dólares continuamente.

Desde un juego de cartas muy redituable que llegó a ser usado para crear otro anime y una serie de juegos hasta las distintas películas y series que se han lanzado, no hay duda que la franquicia de Goku y sus amigos es extremadamente popular y seguirá siéndolo por muchos años más.

Pero dentro de todo lo que se ha hecho en general sobre esta serie, tenemos un material perdido que no muchos conocen y que es muy interesante.

Este material es un doblaje realizado por la empresa Harmony Gold para Estados Unidos y el cual, incluso tuvo una adaptación para después llegó a español también.

¿Por qué es importante este material de Dragon Ball?

La casa de doblaje Harmony Gold logró solamente doblar alrededor de 5 episodios, después de lo cual se decidió volver a iniciar todo el proyecto desde ceros con Funimation.

Lo interesantes es que había muchas cosas muy interesantes que ver aquí, pues la traducción y doblaje en general estaba mucho menos censurada que la versión con la que terminamos al final, además de que se tomaron muchas libertades para cambiar los nombres de los personajes. Básicamente los nombres de todos los personajes fueron cambiados, con excepción de 3: El Maestro Roshi, Tao Pai Pai y Chiaotzu.

De ahí en fuera, los nombres cambiados quedaron de la siguiente manera:

Goku – Zero

Bulma – Lena

Pilaf – Oculi

Oolong – Mao Mao

Pocawatha – Pochawompa

Yamcha – Zedaki

Puar – Squeaker

Krillin – Bongo

Launch – Marilynn

Tien Shinhan – Shinto

Maestro Karin – Whiskers the Wonder Cat

Abuelo Gohan – Tendor the Great

Crane – Lord Wu Zu

Shenron – Dragon God

Mai – Femina

Si es que te suena similar el nombre de Goku de algún lado, es que cuando se adaptó este doblaje y traducción al español, la serie dejó de llamarse Dragon Ball y se convirtió en Zero y el dragón mágico.

En serio, no lo estamos inventando, ese iba a ser el nombre con el que se conocería a esta franquicia de este lado del mundo. No me puedo imaginar un mundo en el que Goku se llame Zero.

¿Qué tanto impacto tuvo esto?

Parece mentira, pero después de estar a cargo del doblaje de esto, también podemos encontrar doblajes hechos por Harmony Gold de Arale y de la primera y tercer película de Dragon Ball.

Todo esto suena muy curioso y aunque durante un tiempo los episodios se consideraron materiales perdidos, ya es posible encontrar este material los cinco episodios completos en inglés. Te los dejamos aquí. Sinceramente son muy curiosos estos episodios y vale la pena maratonearlos.

Y todo esto es muy interesante pues es parte de la cultura que teníamos acá en América y América Latina, la manera como la que se veían las producciones de Japón en nuestro lado del mundo y la diferencias de culturas que representaban brechas enormes que los estudios pensaban que no se podían acortar si es que no se destruía parcial o totalmente el contenido original de las obras.

Hasta el día de hoy sigue ocurriendo con algunas adaptaciones, pero cada vez es mucho menos común ver que se cambien tantas cosas en una producción japonesa antes de presentarla acá. Muestra de ello son animes como One Punch Man, My Hero Academia y Demon Slayer, los cuales tienen muchos elementos de la cultura japonesa que se han respetado en su totalidad. Sin duda todo esto es un buen objeto de estudio que se puede retomar más adelante.