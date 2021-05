Dragon Ball: ¿cuál de los siete maestros influyó más sobre la forma en la que pelea Goku?

Un poder impresionante, energía inagotable, una técnica inigualable, pero por sobre todo, una disposición incansable para cualquier batalla. Con esas características podemos definir, generalmente, lo que representa Goku como peleador. En aproximadamente 44 años de vida que debería tener el héroe saiyajin de la Tierra, muchos le han impartido una enseñanza para las artes marciales. Todas fueron importantes para vencer a un determinado enemigo. Sin embargo, uno de esos maestros lo dejó marcado para el resto de su vida. Y en el día dedicado al personaje favorito de esta saga, te contamos de quien se trata.

En concreto, han sido siete los maestros que ha tenido Goku, quizás ocho si contamos a los habitantes del planeta Yardrat, que le enseñaron la técnica de la teletransportación. Pero en realidad, han sido siete los que completaron sesiones en las que no solo enseñaron técnicas, sino que también lo influenciaron con estilos y personalidad.

Por lo general el primer maestro que tiene una persona en la actividad que mejor realiza, se termina convirtiendo en el más influyente. Sin embargo, este no parece ser el caso de Goku. El pequeño con cola recibió un primer entrenamiento de su abuelo Gohan, quien le enseñó un estilo de artes marciales basado en el Kung Fu del Mono. Estas primeras enseñanzas no fueron totalmente desarrolladas. El abuelo de nuestro héroe murió cuando tan solo era un niño y este se sometió a las órdenes del maestro Roshi.

El segundo maestro de Goku quizás es el más influyente de todos. De hecho, en la actualidad, justo antes de iniciar una pelea, el super poderoso guerrero sigue adoptando la postura de las artes marciales que aprendió con el viejo de Kame House. Además, allí aprendió a elevar el ki y el grandioso Kame Hame Ha

Después, escalando una eterna torre cilíndrica, sube hasta encontrarse con un gato de 800 años que resultó ser un experto en artes marciales: el maestro Karin. Allí Goku comenzó a elevar su nivel y a pensar mucho más antes de actuar. Ganó inteligencia en el combate que después se desarrolló más arriba de la torre, en el templo sagrado.

Goku y el desarrollo de su poder

En lo más alto de la Tierra, en el templo sagrado, Goku aprendió a sentir el ki, gracias a Mr. Popo. Allí, también con la ayuda de Kamisama, Dios de la Tierra, pudo comenzar a controlar la energía que utiliza de acuerdo al rival que esté enfrentando.

Y así llega el verdadero momento de la explosión, justo en la muerte, cuando ya estamos en Dragon Ball Z. Debido a que falleció a manos de Piccolo, mientras sostenía a su hermano Raditz, nuestro héroe tuvo la oportunidad de conocer el más allá. De esta manera recorrió el camino de la serpiente para conocer a Kaiosama.

Al principio el entrenamiento parecía tonto, pero la realidad es que los resultados los conocimos en plena batalla contra Nappa y Vegeta. En consecuencia, vimos como se utilizó por primera vez el Kaio Ken y la Genkidama.

Gracias a Kaiosama, Goku se separó por completo de sus eternos compañeros de pelea en cuanto a nivel. Yamcha, Ten Shin Han y Krilin más nunca lo pudieron igualar.

¿El último maestro?

Pensamos que su poder ya se había desarrollado lo suficiente como para más nunca recibir enseñanzas de un maestro como tal. No obstante, apareció Dragon Ball Super y los límites, como es costumbre en esta serie, se superaron. Y el gran responsable de esto fue Whis. Además el ángel hizo que Goku lograra utilizar el Ultra Instinto, que recientemente nos enteramos que no es una técnica, sino que es un estado permanente. Es decir, que el saiyajin todavía no ha aprendido a desarrollarla por completo.

Mucho poder y mucha técnica, pero ese instinto y personalidad que conocemos de Goku, la adquirió y desarroló en Kame House.

Por lo tanto, aunque haya modificado sus movimientos y aprendido muchísimas técnicas extremadamente poderosas, su posición antes de pelear y el gran Kame Hame Ha, sigue siendo obra de Roshi. Así que probablemente fue el más influyente en la vida de Goku como peleador.