Día del orgullo geek: ¿de qué se trata esta celebración?

Si vemos el calendario casi cualquier día hay alguna celebración o conmemoración: en mayo en muchos países se festejó el día de la madres, también hace muy poco fue día internacional del té y hoy 25 de mayo es el día del orgullo geek.

Ser llamado geek o friki, podría haber sido considerado como un insulto en algún momento si se consideraba la idea de que se trataba de alguien extraño.

Pero ahora esos términos se asocian con personas que tienen aficiones a las que les dedica buena parte de su tiempo y energías: en general puede tratarse de cosas como cómics, películas, videojuegos, pero en realidad esto se extiende a muchas otras aficiones.

La fecha de inicio de este festejo tan particular, es un poco nebulosa: aunque se considera el llamado día del orgullo friki, inició en España el 25 de mayo de 2006.

Pronto la idea de este festejo pronto se popularizó por el mundo: en 2008 se celebró por primera vez en EE. UU.

Esto fue posible en parte gracias a Internet, y por otra, porque sin duda en el mundo hay muchos geeks, que se dieron cuenta que el día coincidía con otras fechas frikis.

Star Wars

En EE. UU, el 25 de mayo de 1977 se estrenó A New Hope: la primera película de la serie de Star Wars y luego el mismo día en 1983 se estrenó The Return of The Jedi.

Así que sin duda el 25 de mayo es una fecha importante para todos los fanáticos de Star Wars.

Aunque es cierto que ya celebran su propio día, el 4 mayo: por la forma en que la fecha en inglés suena casi como la frase jedi: “may the force…”, esto no impide que la inclusión de esta saga en la celebración del orgullo friki.

Hoy hace 44 años que, en una galaxia muy muy lejana, empezó todo. 44 años del estreno en EEUU de la mítica "Star Wars", "La guerra de la Galaxias", como la conocimos aquí. Por eso se celebra hoy el #DíaDelOrgulloFriki pic.twitter.com/ItN5pQsGF6 — retrochenta (@retrochenta) May 25, 2021

Día de la Toalla

Podría parecer una fecha de conmemoración totalmente común, como esas en que se promueven para reconocer alguna de las ventajas de las cosas que usamos todos los días como el día mundial de la bicicleta, pero en realidad es algo un poco diferente y más geek.

El día de la toalla es un festejo promovido desde 2001 por todos aquellos admiradores de la obra del autor británico de ciencia ficción Douglas Adams.

El trabajo más reconocido de Adams es La guía del autoestopista galáctico: una franquicia de ciencia de ficción que comenzó como una serie radiofónica en la BBC y luego se convirtió en una serie de libros, de los que se hizo una película en 2005.

En esas historias tan particulares de viajes por el Universo, Adams deja muy claro lo importante que son las toallas:

“Cualquier hombre que haga autoestop a todo lo largo y ancho de la Galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta”. Douglas Adams, La guía del autoestopista galáctico

Adams murió el 11 de mayo de 2001 y para rendirle tributo, sus aficionados decidieron celebrar el primer día de la toalla el 25 de mayo de ese año.

Don't panic: Happy #TowelDay!

Recordamos a Douglas Adams, escritor británico y autor de 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy'.

El #DíaDeLaToalla se celebra cada 25 de mayo desde 2001 en honor a Adams, quien falleció el 11 de mayo del mismo año.#CreativityIsGREAT #42 pic.twitter.com/zcHir3DdBy — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) May 25, 2021

Glorioso 25 de mayo

Aunque el Día de la Toalla es previo al Día del Orgullo Geek, ambos terminaron fusionándose en un solo día de celebración, en donde se une otro festejo menos conocido: el glorioso 25 de mayo.

Este viene de la saga Mundodisco de otro autor británico de ciencia ficción, Terry Pratchett.

En esa historia el 25 de mayo es una fecha en la que ocurren cosas importantes, entre otras cosas que el protagonista de la novela Ronda de la Noche, termina atrapado en algo como un vórtice temporal.

Finalmente, como ser friki, va más allá de ser fanático de cierto género de ficción, y sin importar si ustedes mismos se consideran así, cualquier forma les deseo: ¡feliz día del orgullo geek!