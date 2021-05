Asperger, el síndrome de Elon Musk: ¿qué es y qué otras figuras lo tienen?

Elon Musk sorprendió a muchos en Saturday Night Live, no solo por su desempeño en el episodio del pasado sábado, sino por una confesión: tiene el Síndrome de Asperger.

El multimillonario sudafricano, dueño de SpaceX, Tesla y otras empresas, lo reveló durante la apertura del programa. “Eso significa que no haré mucho contacto visual con el elenco esta noche. Pero no se preocupen, soy bastante bueno ‘como humano’ en modo emulación”, bromeó en su monólogo.

A partir de eso, se explica el por qué a veces publicaba comentarios extraños en sus redes sociales.

“Sé que he dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en la que funciona mi cerebro”, apuntó Musk.

“A cualquiera que se haya ofendido, solo quiero decir que reinventé los autos eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete. ¿También pensaste que iba a ser un tipo frío y normal?”.

Pero ¿qué es el Asperger y qué otras figuras lo tienen, además de Elon Musk?

La historia del trastorno y las figuras que lo tienen

El Asperger es una condición neurobiológica congénita que afecta la interpretación del mundo de la persona que lo tiene. “Esta manera diferente de percibir les permite tener habilidades en ciertas áreas, a veces sobresalientes, y tener mucha dificultad en otras”, explica el portal mexicano Asperger.

La persona con el síndrome tiene muchas complicaciones para relacionarse, pero usualmente compensa esto aprendiendo de manera racional.

Los primeros en investigar sobre el síndrome fueron los austríacos Leo Kanner y Hans Arperger, de donde viene el nombre del trastorno, en 1944. No obstante, solo 50 años después la Asociación Americana de Psiquiatría lo reconoce como parte de los Trastornos Generalizados del Desarrollo.

Para 2013 lo incluyó en los Trastornos del Espectro Autista (TEA), específicamente en el nivel 1.

La Organización Mundial de la Salud luego lo clasificó dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo.

Además de Elon Musk, Bill Gates, Anthony Hopkins, Steven Spielberg, Keanu Reeves y Greta Thunberg lo tienen. Andy Warhol también vivió con él. Se dice que Albert Einstein igualmente lo tuvo, pero no puede hacerse oficial ya que el famoso físico murió en 1955, cuando apenas se comenzaba a estudiar el trastorno.

Personajes ficticios como Sheldon Cooper (The Big Bang Theory, interpretado por Jim Parsons) también tienen el síndrome. La serie mostró la evolución de cómo el genio se adaptó en su relación con las personas.

Sir Anthony Hopkins habla sobre su experiencia con el Síndrome de Asperger

El testimonio de Sir Anthony Hopkins sobre el Asperger resulta demoledor: el actor británico habló sobre ello en entrevistas con Franz Lidz y Bruce Fessier.

“Sufrí complejo de inferioridad. Crecí absolutamente convencido de que era estúpido”, contó a Lidz. “En el internado, el director me dijo que no tenía esperanza, por lo que desarrollé un desprecio absoluto por la autoridad”.

Todo este trauma llevó a Hopkins al alcoholismo. Sin embargo, luego pudo recuperarse: ya tiene 40 años sobrio.

A Fessier le dijo: “Fui bastante estúpido en la escuela. Tal vez tuve dislexia. No podía entender de lo que todo el mundo hablaba. Yo era un niño rebelde. No sabía lo que estaba haciendo la mayor parte del tiempo. Me pusieron en el internado porque no sabían qué más hacer conmigo. Así que mi historia escolar era pobre y creo que eso genera en cualquier niño mucha ira y soledad”.

“Me han diagnosticado con Asperger, pero me siento bien. Muchas personas con Asperger son altamente funcionales, pero inconsistentes. Tienen tics nerviosos, hábitos nerviosos, pensamiento inconsistentemente obsesivo”.

“No sabía que el Asperger existía. Pero me convertí en actor con un enfoque bastante trabajador”.