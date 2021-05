Amazon compra al estudio de James Bond MGM por una millonada

Los rumores eran ciertos, la Metro Goldwyn Mayer (MGM) ha cerrado su operación de venta. El elegido fue Amazon por la cifra de USD $8.450 millones.

Desde finales de 2020, en plena serie de secuelas económicas por la pandemia, comenzó a correr el rumor de que el estudio de Hollywood Metro Goldwyn Mayer, o MGM, estaba explorando la posibilidad de ponerse a la venta.

Esta compañía fílmica es una de las más legendarias en su sector y posee los derechos actuales de una franquicia legendaria: James Bond. Así que la mera posibilidad fue una auténtica bomba que detonó bastantes especulaciones.

Hoy por fin descubrimos que todo al parecer era cierto y que por fin ha cerrado un acuerdo con quien habría sido su mejor postor: Amazon. Quien ahora será el nuevo dueño del estudio cinematográfico.

Todo en una operación de adquisición que habría costado una cantidad astronómica de dinero. Lo suficiente como para robustecer y llevar a un nuevo nivel su rama dedicada al entretenimiento digital y streming.

MGM se va con Amazon por toneladas de billetes

De acuerdo con un comunicado oficial por parte de la tienda en línea más grande de todo el planeta. MGM Holdings ha cerrado un trato con ellos para realizar un proceso de adquisición de todos sus activos bajo la desorbitante suma de USD $8.450 millones.

Al cerrar este trato Amazon habrá adquirido un catálogo de 4.000 películas y 17.000 horas de series. Con producciones bastante populares que han obtenido un total de 180 Premios Óscar y más de 100 Emmys.

Cabe dedicarle especial atención a un par de líneas en el comunicado, ya que resultan bastante reveladoras:

[La adquisición] ayudará a preservar la herencia de MGM y su catálogo; y también proveerá a su público de un mejor acceso a estas piezas clásicas.

En otras palabras esto constituye una afirma implícita de que las cintas y producciones se estarían integrando tarde o temprano a la plataforma de Amazon Prime Video. Las franquicias y títulos más populares que integran este trato son las siguientes:

Todo James Bond

Todo Lord of the Rings

Rocky

Creed

The Handmaid’s Tale

Fargo

Robocop

Legally Blonde

Moonstruck

Poltergeist

Raging Bull

Silence of the Lambs

Todo Stargate

Thelma & Louise

The Magnificent Seven

Tomb Raider

The Pink Panther

The Thomas Crown Affair

Este movimiento nos recuerda a aquel momento en el que Amazon también abrió la billetera para comprar por USD $13 mil millones todo Whole Foods.

Los pormenores del acuerdo y su letra pequeña están por conocerse. Resulta casi obvio que se abre nuevo terreno para series, películas y spin-offs que tengan a Prime Video como eje central. Pero todo está por conocerse.

Mientras queda la gran duda: ¿Amazon adoptará el mismo modelo que Disney Plus y estrenará en su plataforma la nueva cinta de James Bond: No Time to Die?