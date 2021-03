Xiaomi: misterio resuelto, el Redmi K40 será vendido como el Poco F3 fuera de China

Xiaomi es una marca que se ha hecho de un renombre y reconocimiento innegable para la comunidad móvil del mundo.

Pero para ser honestos a veces es muy complicado seguirles la pista. Ya que prácticamente todos sus modelos son lanzados primero en China y no todos llegan al otro lado del planeta.

Y para poner aún más complejas las cosas algunas ocasiones se lanzan en occidente bajo otro nombre y marca. Eso es justo lo que sucederá ahora por ejemplo con el Redmi K40, o más bien el Poco F3.

Desde la cuenta del leaker @yabhishekhd en Twitter descubrimos que el fabricante chino ha realizado los registros de trámite necesarios ante la FCC para comercializar el Redmi K40 en Estados Unidos.

Sólo que le ha cambiado el nombre al terminal, para ser comercializado en este lado del mundo como el Poco F3:

Redmi K40 will launch as Poco F3 in Global market bags FCC certification

😅😅😅

Poco F3

-6.67 E4 AMOLED with 120Hz RR

-SD870

-48MP

-20

-4520mAh with 33 watt

-Side FS

-android 11

-6+128GB at ¥1999~$309~₹22,683#PocoF3 #Poco pic.twitter.com/U7eO46PcCm

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 2, 2021