El próximo plan de WhatsApp: Copias de seguridad de chat con contraseñas

WhatsApp se encuentra trabajando en reforzar su capacidad de protección, luego de unos meses controvertidos con su política de privacidad. El próximo objetivo de la red de mensajería sería el uso de contraseñas para las copias de seguridad de chat.

De acuerdo con el portal especializado WABetainfo, la red está trabajando en ello desde el año pasado.

Con la función, se podrán cifrar las copias de seguridad de chat, haciéndolas accesibles solo para el usuario. Sería un dolor de cabeza menos frente a las dudas sobre el control de los datos.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021