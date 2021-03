Twitter Shopping Card ya está en período de prueba, ¿en qué consiste esta función?

El comercio electrónico se sigue expandiendo, y ahora es Twitter el que se une a la movida. Ya se encuentra en período de prueba el Twitter Shipping Card, un botón para realizar compras a través de la red social.

Explica el experto Matt Navarra que la red del pajarito está probando la nueva presentación. El botón de Twitter Shoping Card ofrecerá al usuario la opción de comprar un producto que le interese.

El estilo nuevo, ya que se había experimentado con uno anterior, contiene el nombre del producto, el de la tienda, el precio y el botón de compra.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website

New-style Twitter Shopping Card shows

– Product name

– Shop name

– Product price

– 'Shop' button

<-Old | New->

ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021