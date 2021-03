Twitter desarrolla un nuevo botón para deshacer el envío de tuits

Si los últimos anuncios de Twitter no fueran suficiente, ahora se dijo a conocer, a través de una filtración, que la plataforma trabaja en un nuevo botón que permita deshacer el envío de un tweet.

Próximamente aquellos usuarios que se arrepientan de hacer un tweet podrán impedirlo con un botón que aparecerá en la barra superior de la ventana para escribir un tweet.

Actualmente existe una barra de progresión del envío del Tweet donde ves cuánto le falta para ser publicado. Ahora a esa barra la acompañará durante unos segundos el botón que te permitirá detener el envío del Tweet, así lo digo a conocer la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong en su perfil en la red social.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021