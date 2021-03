Twitter está trabajando en un botón de "deshacer" que te puede salvar la vida

Twitter nunca ha logrado llegar a la conclusión de que sería muy bueno poder editar tus tweets ya publicados y parece que nunca lo harán, pero aún así piensan en solucionar extrañas que puede ayudarnos a ver si es que algo está mal escrito y podamos anular la publicación del tweet.

Cuando publicamos algo en Twitter y después regresamos a verlo, nos hemos llegado a dar cuenta que escribimos algo mal, tal vez se nos fue una letra o se nos olvidó poner una y el tweet ya tiene incontables RT, Likes y respuestas. Eso seguirá siendo un problema, claro, pero podemos solucionarlo antes de que algo así vuelva a ocurrir gracias a la nueva función que está haciendo Twitter.

Esta nueva función es un botón que te permite cancelar la publicación de un tweet durante un tiempo determinado. Es decir, terminas de escribir un tweet y al momento de presionar el botón de "Twittear" aparecerá un botón nuevo con un contador de tiempo, el que te permitirá leer todo el tweet y revisar si es que está bien escrito o no.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021