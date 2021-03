Se filtraron partes del tráiler de Elden Ring y en las redes se especula que podría llegar en los próximos meses

No se sabe la fecha en que finalmente llegará, pero al menos han demostrado que están vivos. Los planes de lanzamiento se mantienen y quedó expuesto gracias a la filtración de dos fragmentos del tráiler. Estamos hablando del videojuego Elden Ring, bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki y el escritor George R.R Martin.

Todos los fanáticos de este tipo de videojuegos de historias y fantasías tienen mucho tiempo esperándolo. El título fue anunciado en la Electronics Entertaiment Expo, a mediados de junio de 2019 y todavía no hay señales. En principio se dijo que saldría durante el segundo trimestre del 2020, pero… Pandemia.

Los derechos de creación y sobre todo distribución, los tiene Bandai Namco Entertaiment. Por esto último, el material que se filtró aparece en YouTube y de inmediato lo eliminan. Reseña el portal VCG que en principio se filtró por algunos chats entre fanáticos y estos han posteado algunas partes en sus cuentas de Twitter.

El primer detalle a continuación muestra a un guerrero con arma en mano, llegando a un castillo encendido en llamas. Asimismo, se escucha una voz gruesa que emite el mensaje "imagina lo que te motiva a ir por el Anillo de Elden (Elden Ring)", y después se corta.

En el segundo fragmento hay mucha más información para deshilachar. Hay dragones, aparece el guerrero con todo y rostro, además de portar escudo y diferentes armas que van desde espadas hasta hachas, siempre respetando el estilo medieval. Pero sean ustedes mismos los testigos de ambas filtraciones.

66 seconds of #EldenRing

We have almost the whole trailer !!

BEAUTIFUL pic.twitter.com/WrlDCcug76

— Elden Ring CountUP (@ERCountUp) March 1, 2021