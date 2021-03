El CEO de Twitter y Square compró la mayoría de Tidal: ¿cuál es su objetivo?

Jack Dorsey, CEO de Twitter y Square, compró la mayoría de Tidal, un servicio de música de emisión continua en suscripción. ¿Cuáles serán las nuevas ideas de Jack?

Dorsey, directamente a través de la compañía de servicios financieros Square, pagó el equivalente de 297 millones de dólares por una participación mayoritaria en la red musical.

Expresó Dorsey que ahora la empresa Square contará con el reconocido artista y productor Jay-Z como uno de los accionistas. Jay-Z era uno de los principales accionistas de Tidal.

I’m grateful for Jay’s vision, wisdom, and leadership. I knew TIDAL was something special as soon as I experienced it, and I’m inspired to work with him. He'll now help lead our entire company, including Seller and the Cash App, as soon as the deal closes. https://t.co/YRfYjcWJQx pic.twitter.com/xBtq2xfwue

— jack (@jack) March 4, 2021