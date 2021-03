Telcel colapsa su servicio en México y genera esta avalancha de memes

México pasa por un momento al parecer complicado. No hace mucho sufrió de serios apagones que cortaron el suministro de energía eléctrica al norte del país. Y ahora, de la nada, la principal operadora móvil de la nación, Telcel, presentó un fallo masivo de su servicio.

Sobre las primeras horas de este 2 de marzo de 2021 comenzaron a presentarse los primeros reportes de fallo. Todo inició de manera relativamente aislada sobre las 6:00 AM, pero para las 9:00 AM el número de informes sobre falta de servicio ya eran demasiados en DownDetector.

Como podría esperarse esta situación se convirtió en un fenómeno viral y logró posicionarse como Trending Topic en Twitter. Lo que obviamente detonó una avalancha de memes.

Basta con echar un vistazo al tema en Twitter para encontrarse con un montón de imágenes, fotomontajes y tributos hilarantes que hacen burla de la desafortunada situación.

La gama es tan amplia que encontrar los mejores memes sobre la tragedia de Telcel es un poco complicado. Así que hemos hecho un esfuerzo para presentarle nuestra selección de favoritos.

— The Mandralorian Mx 🖤🗡⚔️⛓ (@ShadowsMex) March 2, 2021

¡No, no está fallando tu celular!

#Telcel dejándonos son servicio otra vez pic.twitter.com/Z6JU2JkqYj

— The Flash⚡ in the day (@TheFlas27197916) March 2, 2021