Spider-Man, ¿es Tobey Maguire o Tom Holland? El deepfake vuelve a hacer de las suyas

Los rumores de que Tobey Maguire aparecería en Spider-Man: No Way Home sirven de base para nuevas humoradas gracias al deepfake.

El multiverso de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel podría contar con Tobey Maguire acompañando a Tom Holland y Andrew Garfield. Este rumor dominó los últimos meses, aunque parece que el sueño no ocurrirá.

Sin embargo, el youtuber Shamook quiere hacerlo realidad. Al menos gracias a la Inteligencia Artificial.

Shamook utilizó el cuerpo de Holland en Avengers: Infinity War, agregándole el rostro de Maguire. La magia del deeepfake lo volvió a hacer, quedando un resultado más que creíble.

En este video puede observarse el gran trabajo de Shamook, apoyado en la tecnología. ¿Qué opinas de él? ¿Te gustaría ver en algún momento a Holland, Maguire y Garfield reunidos?

La ruta de Spider-Man

Spider-Man: No way home es el título de la tercera parte de la saga protagonizada por Tom Holland. Después de los éxitos de Homecoming y Far From Home, se espera que para diciembre de 2021 sea lanzada la nueva película.

Además de Holland estarán Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei. Está confirmada además la presencia de Jamie Foxx y Alfred Molina, retomando sus papeles como los villanos Electro y Doctor Octopus, además de la participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

Los rumores iniciales eran que se podría contar con los dos primeros protagonistas de Spider-Man antes de entrar en el UCM, Tobey Maguire y Andrew Garfield. El mismo Holland se encargó de desmentirlos, de forma reiterada.

Maguire encarnó al amable superhéroe de Queens en Spider-Man (2002) y sus dos secuelas )2004 y 2007). Mientras, Garfield lo hizo en The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela de 2014.

Holland, además, formó parte de Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War y Endgame.