SpaceX: Starlink de Elon Musk quiere venderte conexión a internet para tu coche

SpaceX ha tenido algunas semanas controvertidas entre tantas explosiones de prototipos de cohetes. Pero en realidad otras áreas del negocio van bastante bien, como Starlink.

Esta compañía anexa se dedicaría, en teoría, a vender servicios de conexión a internet satelital en aquellos puntos remotos donde simplemente es imposible conseguir una velocidad decente de navegación.

Las primeras pruebas de estas redes han sido alentadoras y prometen bastante. Por lo que al parecer ahora Elon Musk quiere expandir el rango de su cobertura para ofrecer el servicio hasta a coches.

Resulta que SpaceX ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) la autorización de operación de sus equipos allá arriba para extender el servicio de Internet de banda ancha satelital Starlink a aeronaves, barcos y vehículos en movimiento.

En un principio se creía que el permiso era únicamente para que la empresa fuera proveedor exclusivo de conexión para los coches Tesla, pero el propio Elon Musk aclaró en Twitter que ese no era el caso:

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs.

— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021