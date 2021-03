Samsung Galaxy Xcover 5 se filtra: es un smartphone de uso rudo en serio

Cuando hablamos de Samsung generalmente estamos acostumbrados a que se robe los reflectores por el desarrollo de dispositivos de gama alta con gran rendimiento.

Sin embargo, el fabricante también tiene otro sector fuerte en el negocio, enfocado a la venta exclusiva y no tan abierta de teléfonos diseñados para uso rudo en entornos industriales.

Es justo en este escenario donde se ha aparecido el Samsung Galaxy Xcover 5, un terminal que primero levantó duda y que ahora confirma su existencia.

Si han trabajado en plantas de la industria metalúrgica, mecánica, o sitios de construcción, saben perfectamente que los accidentes con smartphones son bastante recurrentes.

Basta el menor descuido para terminar con una pantalla estrellada, el cuerpo del dispositivo doblado o con la batería reventada por sobrecalentamiento.

Samsung galaxy Xcover 5 spotted on Google play console. It will come with Exynos 850 processer, Mali g76 GPU and it is a rugged phone. #Samsung #SamsungGalaxyXCover5 pic.twitter.com/2imiQSWO4K

— Ninadh Jampala (@Ninadhjampala) March 4, 2021