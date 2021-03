Samsung Galaxy A52 y Galaxy A72 se filtran en fotografías reales y con mas detalles

Samsung parece que nos tiene preparadas muchas sorpresas para este 2021. Desde hace rato venimos conociendo detalles de sus nuevos Galaxy A52 y Galaxy A72.

Sus especificaciones técnicas generales ya se filtraron hace semanas, y ahora nos llega una nueva ola de información en donde hasta fotografías reales de un terminal tenemos.

Lo más interesante de ello es que se terminan confirmando algunas cosas que detonaban franca duda, particularmente sobre su módulo de cámaras traseras.

A través de Twitter el leaker @AhmedQwaider888, mejor conocido como A.Q., ha publicado una serie de retratos donde los vemos con un Samsung Galaxy A52 entre manos.

Gracias a su contribución terminamos confirmando la tonalidad de negro mate exacta del dispositivo y la alineación peculiar de los lentes en su cámara principal:

Con la caja en mano Q.A. confirma que tendremos un sensor con cuatro lentes, uno de ellos un sensor de profundidad y el principal de 64MP. A la par el Galaxy A52 tendría también una certificación IP67 de resistencia contra polvo y agua.

Por otra parte también se filtraron detalles del Galaxy A72, confirmando que tendrá una cámara con un juego de lentes aún más potentes.

Also first Galaxy A series phone to get the Space Zoom feature up to 30x pic.twitter.com/o6vUgCJKiv

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) March 7, 2021