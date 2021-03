Experimentado profesor de patinaje cae a un lago de hielo y logra salvar su vida gracias a su Apple Watch

Mantuvo la calma durante los minutos que normalmente son de pánico y estudió sus opciones posibles.

Los dispositivos electrónicos iniciaron en el mercado como un artículo relacionado al lujo. Sin embargo, con el paso de los años, se fueron convirtiendo en una necesidad. Existirán quienes todavía piensan que no es fundamental tener un celular o un equipo electrónico. Pero este profesor de patinaje quizás te cambie la forma de pensar. Pues salvó su vida, gracias a que llevaba consigo un Apple Watch.

El infortunio, que gracias al dispositivo no terminó en tragedia para lamentar, ocurrió en Somersworth. Esta ciudad se encuentra en el estado de New Hampshire, al nororiente de los Estados Unidos. Durante esta época del año, en el hemisferio norte del planeta está a punto de registrarse la transición entre el invierno y la primavera.

Por lo tanto, los lagos siguen congelados en el norte. Entonces William Rogers, patinador veterano decidió pasar un tiempo a solas practicando una de las cosas que mejor saber hacer: patinar sobre el hielo. Reseña el portal Phone Arena, que probablemente las consecuencias de la primavera comenzaron a notarse. Y es que, una parte del hielo cedió y el profesor cayó a las gélidas aguas del río Salmon Falls.

La calma y el Apple Watch fueron complices

Caer en aguas tan frías y no tener como salir debe ser uno de los episodios más desesperantes que hay. Y no dejó de serlo para el profesor Rogers. En principio intentó salir como pudo y sus esfuerzos no fueron productivos.

Después entró en un estado de calma para pensar claramente. "Recuerdo haberme dicho a mí mismo: 'Está bien, no te asustes. Que no cunda el pánico. Descubra cuáles son sus opciones aquí ", sostuvo, según el portal citado.

Fue el momento en que recordó que llevaba en su muñeca el Apple Watch y lo usó para llamar al 911. Los bomberos llegaron en el momento justo y lo socorrieron para salvar su vida.

Recuerda Phone Arena que todas las versiones del dispositivo de Apple cuentan con funciones de emergencia. La gran mayoría necesita de la manipulación del usuario, con la excepción de la detección de caídas. Esta última detecta el movimiento brusco y si el cuerpo se mantiene inmóvil por más de un minuto, llama de forma automática al 911.