Review de WandaVision: un final justo para una serie inflada por todos [FW Opinión]

SIN SPOILERS SERIOS: vimos todo WandaVision desde el inicio hasta su final. Tenemos que hablar de algunos detalles buenos y otros no tanto.

WandaVision ha lanzado por fin su capítulo final a través de Disney Plus. Durante dos meses esta serie se las arregló por mantener a todos en vilo y resucitar nuestro interés por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Uno de los factores más relevantes y entrañables de esta producción es que lograba explotar toneladas de teorías y especulaciones semana a semana sobre el siguiente giro que veríamos en la trama.

Al final, tal vez nuestras expectativas fueron demasiadas, pero eso no hace a la serie mala o decepcionante. El desenlace de WandaVision no es algo menor y abre las puertas a temas inquietantes en el MCU.

La regla de Disney Plus

ALERTA DE SPOILERS Y ABORDAJES: el presente es un artículo de opinión sobre WandaVision. Se abordarán detalles generales de la trama pero no necesariamente reveladores. Se recomienda leer bajo criterio propio. En especial si no han visto la serie.

Tras el estreno y éxito brutal de The Mandalorian pareció que se convirtió en una regla implícita para Disney Plus este ritual de estrenar un episodio por semana en lugar de la temporada completa en un solo movimiento.

Bajo una perspectiva de mercadotecnia y manejo de tendencias es brillante, ya que así garantizas que en redes hablen de tu producto durante meses.

Pero en el caso de WandaVision francamente nuestra impresión es que hubo algunos cambios implementados sobre la marcha o en el último minuto.

¿Más episodios de los planeados?

Cuando la serie fue inicialmente revelada oficialmente se estimaba que tendría una extensión aproximada de 6 episodios.

Como sabemos al final fueron 9. Pero esos tres episodios extra nos explican perfectamente el inicio tan irregular y críptico de la serie.

Desde hace semanas circula en el r/MarvelStudiosSpoilers de Reddit el rumor de que en realidad hubo muchos cambios en el cuarto de edición para extender el número de capítulos.

Es así como WandaVision resulta más cómoda de ver en un maratón que semanalmente, al menos la primera mitad de su trama.

Pero al mismo tiempo ver todo de corrido deja expuestos algunos huecos en la trama o la aplicación de la lógica de sus propias reglas.

Un tributo entrañable, una serie con agujeros, un final prometedor

Los episodios de WandaVision inspirados en Sit-Coms de otras décadas son ejercicios impresionantes de estilismo.

Llegan a un grado tan minucioso que podrían hacerse decenas de ensayos sobre los tributos, guiños y recreaciones de programas clásicos.

Desde The Dick Van Dyke Show, pasando por Full House hasta Malcolm in the Middle y Modern Family. WandaVision funciona perfecto como una radiografía de la evolución de la TV en los últimos 70 años.

Al mismo tiempo es un tributo a estas series clásicas que marcaron historia y que puede ser una vía perfecta de acercamiento para quienes hasta ahora no se han iniciado en el MCU.

Sin embargo, fuera de ello la trama en sí de WandaVision tiene algunos huecos en su lógica, sobre todo en lo que refiere a los efectos y consecuencias de ingresar al Hex.

El formato semanal ayudó a generar mucho ruido y especulaciones. Pero al final bastantes de las teorías desarrolladas por fans terminaron siendo más interesantes que lo que terminó resultando en el desenlace.

Hay muchos puntos que quedan abiertos y otros que parecen resueltos pero en realidad podrían ser revelados de verdad más adelante. Como el asunto con Quicksilver y "el testigo" que Jimmy Woo originalmente iba a visitar en el pueblo.

Hoy por hoy todo apunta a que Wanda podría ser la siguiente gran villana del MCU. O al menos ser la precursora de una amenaza tan grande como lo fue Thanos, pero ahora involucrando el asunto de los multiversos.