Play At Home de PlayStation también llega a Chile y así podrás tener cuatro meses de juegos gratuitos

La modalidad que inició en abril del 2020 llega este año con un plan mucho más extenso. Pasamos la pandemia, pero la pasamos jugando.

La pandemia la superamos entre todos, pero si es jugando mucho mejor. Es lo que prácticamente nos dice PlayStation con la modalidad Play At Home. La iniciativa nació en el 2020 a raíz del confinamiento por coronavirus. Por lo tanto, un año después de este encierro, la modalidad regresa y extiende su tiempo de acción.

El anuncio del regreso de Play At Home ya había sido realizado por Sony Entertaiment, la última semana de febrero. Pero ahora, revelaron que desde el 1 de marzo está disponible en Chile. Y al igual que en el resto del mundo, durante el tercer mes del 2021 "Ratchet y Clank" se podrá descargar en la tienda virtual de Sony.

Señalan desde la empresa que uno de los puntos a favor para los usuarios, es que no hay necesidad de tener una suscripción a PS Plus. Es decir, cualquiera con un PS4 o PS5 podrá tener este videojuego gratis.

Play At Home de PlayStation por 4 meses

"Ratchet y Clank" no será el único juego que Sony tendrá disponible en la modalidad de Play At Home. Informan desde el blog de PlayStation Latam que en las próximas semanas anunciarán los juegos que abrirán para abril, mayo y junio. De esta manera se completarían los cuatro meses que habrá juegos gratis en Play At Home.

En cuanto a "Ratcher y Clank", para quienes no lo conocen, es un exitoso título de acción y aventura, desarrollado por Insomniac Games. Fue lanzado en 2016 con la historia de dos héroes que buscan salvar la galaxia.