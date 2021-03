Mario Day: 10 datos que no conocías del fontanero más famoso del mundo

Super Mario Bros es la franquicia más reconocida de toda la historia de los juegos y hoy en su día, te presentamos 10 datos que seguramente no conoces.

Hay se festeja el Mario Day y es gracias a ello que decidimos celebrarlo con 10 datos que tal vez no conocías sobre el fontanero más amado en todo el mundo.

Bowser tiene un hermano

En Super Mario Bros The Lost Levels (Super Mario Bros 2 en Japón) pudimos ver a un Bowser azul que teníamos que enfrentar antes que al jefe final. Este es, de acuerdo al manual del juego, el hermano de Bowser. Aunque también hay manuales que dicen que es un impostor. Se puede ver una referencia a este en el color azul de Bowser en la serie de Smash Bros.

Mario fue a la guerra

En los juegos de Game & Watch, Mario se puede ver transportando bombas con sus manos, intentando que no le estallen en la manos. Esto lo hace tener ya una cantidad tal de trabajos que solo se equipara a Homero Simpson.

Luigi es más fuerte

En casi todos los juegos podemos ver que Luigi puede brincar más alto que Mario, pero también es capaz de abrir portales entre el mundo de la realidad y el mundo de los sueños, además de poder lanzar rayos por las manos a parte del tradicional fuego.

Es egoista

Hablando de su hermano, cuando Luigi gana la copa de Mario Tennis, Mario se acerca a felicitarlo en el escenario, pero solamente para terminar pisando su pie con fuerza y coraje de no haber sido él quien ganó y esto es solamente una de tantas veces que se le puede ver tratando mal a su hermano.

Tuvo una relación con la novia de Luigi

Parece que estamos sacando puros chismes pero no es así, puesto que la primera aparición de Daisy en un videojuego ocurrió cuando Mario la rescató en Super Mario Land. Al final de este juego se le puede ver rescatar a la princesa y podemos ver corazones volar mientras ella se acerca a él. Eso ha dado a entender que los dos tuvieron algo antes de que Luigi y Daisy comenzaran a salir.

El fontanero existe en el universo de Zelda

No es una, sino muchas referencias que podemos ver al fontanero dentro del universo de Zelda. Una de ellas se puede encontrar en Ocarina of Time con unos cuadros en el castillo de Zelda, pero la más interesante es la máscara de Mario que podemos ver en Majora’s Mask. No son las únicas pistas, pero sí algunas de las más interesantes.

La mamá de Bowser Jr es…

Muchos creen que la raza de Bowser se reproduce de manera asexual, pero cuando el creador de Mario decidió hablar de ello de manera oficial, confirmó la identidad de la madre de Bowser Jr: él mismo. No sabemos cómo es que esto funciona, pero si el creador dice que él parió a un bebé tortuga dragón, entonces yo le creo.

No era humano al inicio

Cuando se estrenó Odyssey se pensaba que Mario no era humano gracias a la diferencia entre los humanos reales que aparecen en el juego y él, y aunque Nintendo confirmó que si es un humano pero distinto, al inicio se confirmó que era de una raza distinta llamada Homo Nintendonus.

Hay otro Mario

La enemistad entre Mario y Donkey Kong se puede remontar hasta su juego de Arcade que vio nacer a ambos personajes, pero en ese entonces, Mario era conocido como Jumpman. En vista de que el Donkey Kong original es ahora Kranky Kong y que Donkey Kong Jr es el Donkey Kong que todos conocemos. Jumpman seguramente era el padre de los hermanos que conocemos ahora.

La princesa Peach iba a ser un hongo

De acuerdo al arte de los primeros juegos, se tenía pensado que la princesa Peach fuera parte de la raza de los Toads, es por eso que hasta su apellido hacía referencia a eso. Pero al final se decidió que era mejor no hacerla un hongo.