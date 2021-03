Los Simpson: lista de reproducción de Spotify contiene todas las canciones que aparecen en la serie

Si has querido escuchar todas las canciones que han aparecido en la serie de Los Simpson en un solo lugar, entonces aquí tienes lo que tanto buscabas.

A lo largo de toda la historia de Los Simpson, que ha sido mucha, hemos escuchado una gran cantidad de canciones que se han quedado grabadas en nuestra mente por muchos años. Pero poder encontrarlas todas es una tarea complicada, incluso se podría considerar imposible, pero no lo fue para un fanático de esta serie.

Love lift us up where we belong

Desde la canción que podemos escuchar cuando Marge decide no engañar a Homero y lo visita en la planta nuclear (Up Where We Belong – Joe Cocker, Jennifer Warnes) hasta aquella canción que aparece en la secuencia final cuando Homero regresa a la universidad (Louie Louie de The Kingsmen), esta lista de reproducción las tiene todas y cada una. Claro, empezando con el tema de Los Simpson mismo.

La lista fue creada por Luis Ojeda Moya y se llama simplemente “Canciones de Los Simpsons”

La lista actualmente cuenta con unas 391 canciones, en donde podemos encontrar éxitos como Maybe I’m Amazed de Paul McCartney, la que apareció en el episodio cuando Lisa se vuelve vegana, o incluso South of the Border con Frank Sinatra, la cual aparece al final del episodio de Campamento Krusty.

Sin duda se puede ver todo el esfuerzo y dedicación que se ha visto involucrado en la realización de esta enorme lista de reproducción, lo que nos hace darnos cuenta del buen gusto musical que los creadores de Los Simpson tenían.

Creo que algunas de las mejores cosas que podemos hacer es revivir ciertos recuerdos de la serie por medio de las canciones que acompañan a muchos de nuestros episodios favoritos de la serie de animación más exitosa de la historia.

Eso sí, ten en mente que algunas canciones podrían no estar disponibles para su reproducción en algunas regiones fuera de Estados Unidos, pero aún así vale mucho la pena escuchar todo lo que aquí se encuentra. Te dejamos un link a la lista en este enlace.