Los Simpson: BTS fue mencionado en un episodio reciente de la serie

Los Simpson han visto una gran cantidad de invitados especiales dentro de sus capítulos, tanto así que cada vez es algo más común ver a personas famosas dentro de Springfield.

Pero parece que ahora han mencionado a un nuevo invitado especial, o mejor dicho, invitados especiales, pues los chicos de la banda coreana BTS fueron mencionados en un nuevo episodio de esta serie.

En el episodio en cuestión se nos muestra a Cletus, quien ahora es millonario y abandonó a su antigua familia y es cuando Marge se acerca a hablar con él que este hace mención al grupo de k-pop.

Es aquí cuando Cletus menciona que ahora su única familia es Carrie Underwood, Tylor Swift y los chicos de BTS.

the simpsons mentioned bts😭 also sorry for the watermark i couldn’t remove it💀 pic.twitter.com/07hE7GvrOs

— 🍊didi⁷⟭⟬࿐ (@luvimyg) March 8, 2021