Lego te devuelve a la niñez con su set de Winnie the Pooh y recomienda que es solo para mayores de 18 años

Para quienes nacieron entre principios y mediados de los años 90, despertarse los sábados, encender el televisor y ver Winnie the Pooh era un ritual obligatorio. Los años pasaron y la serie escrita por A.A Milne e ilustrada por E.H Shepard quedó en el corazón de millones. Por lo tanto, Disney te trae un pedazo de estos recuerdos en una nueva sociedad con Lego.

Lego y Disney juntan en esta ocasión para el set de Winnie the Pooh. En esta caja de juguetes están presente todos los personajes de la serie. Por su puesto que el pequeño oso adicto a la miel está presente. Pero además están: Igor, Tigger, Piglet y Conejo.

Asimismo, hay un icónico pote rebosado de miel y otros artículos que se detallan en la famosa serie. El artículo viene con un total de 1.265 piezas. Y después que las armes todas verás como se forma la casa del árbol. En las imágenes que comparte Lego se notan detalles impresionantes por fuera y por dentro.

Entre las especificaciones del juguete, recomiendan que está diseñado para mayores de 18 años. De hecho, resaltan este ítem específico en la publicidad que promocionan en sus redes sociales. Durante una madrugada, una mujer casada, se levanta de la cama en la madrugada y comienza a jugar.

Reawaken childhood memories with Disney Winnie the Pooh's house and build new adventures with your oldest and dearest friends. https://t.co/SeJQ2hJBPo pic.twitter.com/IZlbj4gEzL

— LEGO (@LEGO_Group) March 4, 2021