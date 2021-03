iPad mini Pro 2021 no sería tan mini, ni sería tan Pro, según las últimas filtraciones

Parece que Apple está decidida a renovarse con la iPad mini Pro para este 2021. Pero los primeros detalles sobre sus especificaciones causan polémica.

Durante años hemos visto cómo Apple no ha tocado prácticamente a su iPad mini. Y no los culpamos, el dispositivo tiene el tamaño ideal para los que no quieren un tablet completa.

Encima acaban de integrarle soporte para el Apple Pencil, lo que la vuelve casi tan versátil como sus hermanos mayores.

iPad Pro de 2021 tendría un procesador tan potente como el Apple M1 Surge el reporte de que la nueva iPad Pro que estaría próxima a lanzarse tendría un procesador de la familia A tan potente como el Apple M1.

Sin embargo surge ahora el firme rumor de que este 2021 lanzarían una iPad mini Pro. Pero los primeros detalles francamente nos han detonado dudas.

Más pantalla, ¿mismas dimensiones?

Desde Corea del Sur con los chicos de Naver surgen nuevo detalles sobre este nuevo modelo, que respaldan lo que ya había dicho el buen Ming-chi Kuo en uno de sus reportes previos.

En donde se afirma que la iPad mini Pro dará el salto en su pantalla, para pasar de las 7,9 pulgadas actuales a un tamaño mucho mayor.

Nadie con sus "filtraciones" se pone de acuerdo, pero el display tendría una extensión que iría de las 8,4 a las 9 pulgadas en esta ocasión.

En lo que sí coinciden todos es que las dimensiones de la tablet se mantendrán básicamente iguales. Recordemos que las pantallas miden su extensión en diagonal.

Por lo que es posible integrar displays más grandes si el marco y resto del cuerpo se vuelve más delgado para conservar las mismas dimensiones conjuntas.

El detalle es que por ahora lo único que volvería "Pro" a esta iPad sería su soporte con el Apple Pencil. Algo que ya vemos actualmente en el modelo estándar.

Existe la posibilidad de sumar ahora al Smart Keyboard, su procesador o que la pantalla sea en sí lo que la vuelve Pro. Pero por ahora todo eso es especulación.