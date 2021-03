Inteligencia Artificial crea un cortometraje inspirado en novelas de jóvenes adultos

Una historia que nos lleva al espacio y con una escuela de jóvenes peculiares fue escrita por una Inteligencia Artificial, aquí te la mostramos.

La mayoría de los logros que hemos visto gracias a la inteligencia artificial tienen que ver con el campo de la medicina. Cosas como poder predecir una enfermedad dentro de una persona o ayudando a crear soluciones distintas para distintas enfermedades.

Pero cuando hablamos de arte, la cosa es muy distinta, pues si bien, han logrado crear pinturas que pueden engañar a críticos de arte o han logrado recuperar parte de nuestros recuerdos al llevar nuestras fotos a la alta resolución. Pero nada nos había preparado para el corto que veremos a continuación.

Hoy es el de día de la nave espacial

Tomando como referencia algunas de las sagas de jóvenes adultos más populares dentro de la cultura popular, el cineasta Gregory Austin McConnell logró educar a una inteligencia artificial para que creara un cortometraje, el cual de igual manera animó con personajes en 3D hechos aleatoriamente con Inteligencia Artificial.

El resultado de esto lo publicó en su propio canal de Youtube y esta obra hecha por máquinas se terminó llamando “Today is Spaceship Day” una muy interesante mezcla entre Harry Potter, algunas escenas de Star Wars, novelas de Stephen King y una novela llamada Fallen Angeles de George Truly. Este es el resultado (no olvides poner subtítulos en español):

Como podrás ver, podemos encontrar el clásico evento enorme que solo unos cuantos pueden presenciar de primera mano, además de que tenemos a un grupo de estudiantes que viven aventuras muy curiosas.

Pero lo mejor de todo debe ser, sin duda alguna, Hagrid la Mesa, un personaje con autoridad que pone a dos estudiantes a pelear por el derecho a ser sacrificados en el espacio por medio de una batalla de bofetadas. No hay nada mejor que esto.

Creo que aún hay mucho que se puede lograr hablando de Inteligencia Artificial en la narrativa, pero ver cómo es que lucha por darle sentido a una historia es muy divertido.