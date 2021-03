A lo TikTok: Instagram trabaja para que puedas hacer scroll de forma vertical al ver stories

Desde hace algunos meses ya se sabía de las intenciones de Instagram para cambiar el modo de navegación de las stories. Incluso, llegando a adelantar unos cambios "por error" que generó gran molestia en los usuarios.

No obstante, Instagram no paró en sus intenciones de mostrar un nuevo sistema de navegación del formato, así quedó revelado por el programado Alessandro Paluzzi quien filtró unos recientes trabajos de Instagram con respecto a las stories.

De acuerdo con el descubrimiento del desarrollador que analizó un código fuente de Instagram, la plataforma tendría una navegación vertical al momento de ver storie. Es decir, el usuario para deslizar a la siguiente storie, puede hacerlo moviendo el dedo de abajo hacia arriba.

Este tipo de navegación recuerda a mucho con la experiencia del usuario en TikTok, donde las personas pueden pasar videos haciendo el mismo movimiento con sus dedos.

"Instagram permitiría navegar por las Stories deslizando la pantalla hacia arriba", indicó Paluzzi en su cuent de Twitter.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021