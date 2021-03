Instagram escondió tu conteo de Likes, pero fue por accidente

Instagram no ha dejado de innovar durante los últimos meses y la realidad es que cada nueva actualización ha sido atractiva.

Ahí tenemos el caso de Live Rooms que permite hacer sesiones colectivas de streaming mucho más robustas y entretenidas.

Pero todo apunta a que no sería la única sorpresa que se tenían escondida. Aunque de la última novedad nos enteremos al parecer por culpa de accidente.

Durante el pasado 2 de marzo de 2021 algunos usuarios de Instagram revelaron a través de sus redes sociales que el conteo de Likes (o "Me Gusta") había sido ocultado en su app de Instagram.

Esto era imposible de no notar porque al abrir la aplicación inmediatamente aparecía una ventana de notificación que advertía sobre la prueba con este cambio. Lo que provocó diversas reacciones:

Algunos tomaron con agrado la mejora, otros sintieron pánico social y otros aprovecharon el suceso para sacar sus mejores memes.

Pero lo curioso aquí es que en realidad este cambio masivo habría sido producto de un accidente. O eso es lo que dio a conocer la propia gente de Instagram a través de su cuenta oficial de Twitter:

We've been testing a new experience to hide likes on Feed posts. We unintentionally added more people to the test today, which was a bug — we’re fixing this issue and restoring like counts to those people as soon as possible.

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 3, 2021